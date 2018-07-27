Клевенский, Горбунов и Голоухов презентуют новый альбом

Kle2Go - это группа музыкантов-виртуозов, играющих авторскую музыку с уникальным звучанием. Визитная карточка трио - это набор используемых инструментов: народные и академические духовые, за которые отвечает Сергей Клевенский (Kle), бас, контрабас - Антон Горбунов (Go), и виброфон - Владимир Голоухов (Go).



Kle2Go

Позади остались поиски «своего» звука – он естественно сформировался из совершенно фантастического подбора тембров и инструментов. Уникальность своего мировоззрения и сонористики творческое содружество убедительно продемонстрировало уже на первом своем альбоме «Good Taste». А вот что Владимир Голоухов сказал о втором:

«Главное отличие новой работы – в том, что, с одной стороны, трио продолжило демонстрировать свою всесторонность и не загнало себя в какие-либо рамки, а с другой – мы сами не ожидали настолько смелого и одновременно логичного развития звука и аранжировки. Находки и решения в изобилии поджидают слушателя фактически в каждом треке. Очень удачный союз с рижской студией «Volkov Sound» дал нам, в итоге, выход на новый уровень. Смеем надеяться, диском «Делать – не делать» Kle2Go удержит слушателей в состоянии непреходящего эстетического удовольствия.»