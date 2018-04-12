«Макбет» с Анной Нетребко в Royal Opera House

Кстати, никогда ранее в Королевской опере не слышалось столь много русской речи, как в этот вечер, никогда я не видела столь красиво и со вкусом одетых нарядных женщин в длинных платьях - как русских дам, так и английских, между прочим. Театр был переполнен. Ложи блистали.

Обладая большим насыщенным голосом с темным, густым оттенком нижних нот - стоит ли удивляться, что именно Анна привносит в эту постановку свой неоспоримый шарм, но справедливости ради надо заметить, что компания ей была подобрана достойная: Желько Лючич (Макбет) и Илдебрандо Д'Арчанджело (Банку).

Желько Лючич мы видим в «Ковент-Гардене» чаще, чем Анну, и, как и раньше в этой же опере, он пел сольный финал Верди, написанный для оригинальной постановки в 1847 году, а затем 18 лет спустя замененный на общий гимн победы. Но эта постановка бала завершена двумя финалами, что «довольно бессмысленно», как написали некоторые английские критики. Однако зрителю – понравилось!

Постановка Филлиды Ллойд – темная в обоих смыслах, симбиоз классической и режиссерской оперы, с унифицированными костюмами и четким понимаем того, что действие происходит в шекспировский период. Причем помешательство леди Макбет в этой постановке каким-то образом связали с ее переживаниями из-за невозможности иметь детей. Таким образом получается, что причиной злодеяний леди Макбет является не порочность, а ее бездетность. Не претенциозно ли? Однако Лучичу не предложили вообще ничего, что могло бы сделать его героя запоминающимся, а его взаимодействие с женой — интересным.

Когда ведьмы приходят в спальню Макбет и его жены, чтобы дать последнее предсказание (а не наоборот), они приводят с собой в их постель дюжину разновозрастных детей (как вы понимаете, не родившихся). Сцена, на мой взгляд, совершенна бессмысленна и беспомощна, впрочем, как и эпизод с неуклюжим убийством Банку. Кстати, политическая власть представлена ​​позолоченной клеткой, в которой находятся те, кто этой властью владеют. Еще одна неуклюжая попытка соригинальничать.

Не считаю оправданным появление в начале постановке тридцати ведьм вместо трио: три шекспировских ведьмы натурально открывали повествование, а целая армия нечистой силы бессмысленно перегружает постановку.

Постановка разочаровывает, вызывает серьезное раздражение, но ситуацию сглаживает оркестр под управлением Антонио Паппано и очень сильный каст. Лиризм исполнения Желько Лучич контрастирует с яростью Нетребко, особенно в первых двух действиях. Но трогательно прозвучало в его исполнении ария 'Pietà, rispetto amore'. Он поет ее в минуты, когда только что потерявший жену, уже безразличный и спокойный ко всему земному, вспоминает о предсказаниях, которые стали предельны понятны сейчас: «Бирнамский лес уже движется к замку». Остался последний бой, за которым следует вечность и наказание.

Во время 'Una macchia' Анны Нетребко зал замер, благословенные минуты, ради которых любители оперы в театр возвращаются снова и снова. Ее голос потемнел, стал более насыщенный, а агрессивная, воинствующая колоратура демонстрирует моральную силу, с помощью которой она подстрекает своего мужа к убийству.

Противоборствующие Макбету Банко в исполнении Илдебрандо Д'Арчанджело (Inderbrando D'Arcangelo), а также Макдуф – тенор Давид Джанхун Ким (David Junghoon Kim), как и Малькольн – Кони Ким (Koni Kim) были благородны как в своих поступках, и выразительны в исполнении. Илдебрандо Д'Арчанджело был очень, вызывающе хорош, а роль его – слишком мала.

Игра оркестра под руководством Антонио Паппано, музыкального руководителя Королевской оперы и хор звучали в унисон, дополняя и украшая друг друга. Впечатляюще прозвучал хор беженцев ('Patria oppressa') в четвертом акте и, конечно же, финальный гимн победы - торжественно и величественно!

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Tristram Kenton