«Троіца» выпустила альбом «Цар-Агонь»

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Группа из Минска «Троіца» во главе с известным собирателем фольклора Иваном Кирчуком объехала с концертами пол-Земли, выступила на всех заметных world music фестивалях планеты (включая самый главный — WOMAD Питера Гэбриэла) и является, пожалуй, самым известным в мировом масштабе музыкальным коллективом из Беларуси.

«Цар-Агонь» — это седьмой по счёту лонгплей «Троіцы». А еще это -— самая камерная, «интимная» работа коллектива. По сравнению с предыдущим альбомом этно-трио -— масштабной «Зімачкой» — «Цар-Агонь» звучит довольно аскетично. Записывая его, музыканты не стремились выстроить «стену звука», добиться эффекта большого оркестра или хора. Совсем наоборот — им хотелось максимально приблизиться к слушателю, чтобы при знакомстве с альбомом возникало ощущение, будто группа играет где-то рядом, «в соседней комнате деревенской хаты».

Все песни, вошедшие в «Цар-Агонь», были собраны Иваном Кирчуком в фольклорных экспедициях по Беларуси, а затем, в соответствии с творческим принципом «Троіцы», «перепридуманы». «Троіца» в буквальном смысле дает старым песням новую жизнь: меняя мелодии, сочиняя замысловатые аранжировки, наполняя энергией сегодняшнего дня. Поэтому «Цар-Агонь» меньше всего похож на пыльный экспонат этнографического музея.