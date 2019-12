Ariana Grande выпустила первый концертный альбом

В трек-лист входит 32 композиции, которые певица исполняла во время ее четвертого мирового тура Sweetener в поддержку одноименного альбома и студийника "Thank u, next", а также другие песни, например, “Be alright,” “Love me harder”, "Dangerous woman” and “Break free".

С пластинкой можно ознакомиться или скачать на многих цифровых площадках.

Сборник "K bye for now (Swt live)" стал вторым полноформатным релизом Гранде после выхода в феврале альбома "Thank u, next".



Ariana Grande

В общей сложности, начиная с марта, Гранде дала более ста шоу в США, Канаде и Европе и заработала миллионы долларов, что сделало ее одной из самых успешно гастролирующих звезд этого года.