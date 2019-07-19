Бейонсе выпустила новый альбом

Пластинка, вдохновлённая духом нового «Короля Льва», включает совместные треки с Джеем Зи, Кендриком Ламаром, Чайлдишем Гамбино, Major Lazer и многими другими, а также новые композиции самой Бейонсе, выступившей продюсером релиза. В одной из песен можно услышать дочь артистки Блю Айви Картер.

Это новый способ повествования. Я хотела сделать нечто большее, чем просто собрать коллекцию вдохновленных фильмом песен, — цитирует певицу Pitchfork. — Каждая музыкальная история переплетается с сюжетом фильма, чтобы у слушателя могли возникнуть собственные образы. Для меня было важно, чтобы музыка не только была исполнена интересными и талантливыми артистами, но также и спродюсирована лучшими африканскими продюсерами. Аутентичность и голос сердца для меня очень важны.



Beyonce на премьере мультфильма «Король Лев»

В киноадаптации мультфильма «Король Лев» Бейонсе озвучила львицу Налу. Недавно она выпустила клип на трек «Spirit», который был написан для картины.