Бейонсе выпустила клип «Spirit»

В ролике кадры из фильма «Король Лев» чередуются со съёмками в пустыне, где певица, её дочь Блю Айви Картер и группа танцоров в разноцветных одеждах стоят и сидят на ветру, а также двигаются в такт музыке.

Альбом «The Lion King: The Gift» является сборником, куда вошли несколько новых песен самой Бейонсе, а также её совместные работы с Кендриком Ламаром, Джеем Зи, Чайлдишем Гамбино, 007 Shake, Фарреллом Уильямсом и другими артистами, пишет Intermedia. Кроме того, на пластинке присутствует «семейный» трек, записанный Бейонсе вместе с дочерью Блю Айви. Бейонсе выступает исполнительным продюсером проекта, который выйдет 19 июля 2019 года.



Beyoncé

Трек-лист альбома «The Lion King: The Gift»:



01. Beyoncé: “Bigger”

02. Beyoncé: “Find Your Way Back (Circle of Life)”

03. Tekno / Yemi Alade / Mr. Eazi: “Don’t Jealous Me”

04. Burna Boy: “Ja Ara E”

05. Beyoncé / Kendrick Lamar: “The Nile”

06. Beyoncé / JAY-Z / Childish Gambino: “Mood 4 Eva”

07. Salatiel / Pharrell / Beyoncé: “Water”

08. Blue Ivy Carter / SAINt JHN / WizKid / Beyoncé: “Brown Skin Girl”

09. Tiwa Savage / Mr. Eazi: “Keys to the Kingdom”

10. Beyoncé: “Otherside”

11. Beyoncé / Shatta Wale: “Already”

12. Tierra Whack / Beyoncé / Busiswa / Yemi Alade / Moonchild Sanelly: “My Power”

13. 070 Shake / Jessie Reyez: “Scar”

14. Beyoncé: “Spirit”