Филипп Киркоров: Жизнь после 50-ти только начинается!

Перед концертом Филипп Бедросович признался журналистам, что ради выступления на Russian Music Festival он перенес на несколько дней свой отпуск.



Филипп Киркоров в Абу-Даби

"Когда мне поступило приглашение украсить этот фестиваль, я с большим удовольствием согласился. 1 января я должен был далеко улететь со своей семьей. Но подумал, ничего, на 4 дня задержусь. Подвести своих партнеров и друзей - Русскую Медиагруппу - я не могу. Но уже с завтрашнего дня меня никто не найдет! Мои каникулы продлятся месяц с лишним, и я их заслужил".

Во время пребывания в Абу-Даби Филипп Киркоров успел посетить знаменитый ресторан Nysr-Et шеф-повара Нусрете Кегчи, а также Парк Феррари.

"Я думал, что после пятидесяти мне будет сложно прокатиться на аттракционах со скоростью света. Но, оказывается, жизнь после 50-ти только начинается. Мне всегда импонировали адреналин и скорость" - признался поп-король.

Успел артист и заглянуть на шоу Франко Драгоне La Perle. Итальянский мастер ставил шоу Киркорова "Я". "Я не мог не посетить одну из самых грандиозных работ Драгоне и в очередной раз не восхититься талантом одного из величайших режиссеров нашего времени и размахом шоу".

Russian Music Festival набрал полную силу. Ежедневно в Абу-Даби проходят по 2 концерта популярных российских артистов. Днем 4 января посетители Saadyiat Beach Club смогли услышать зажигательное выступление группы #2Маши, а затем на невероятно красивую сцену у бассейна с видом на Персидский залив вышла певица Ёлка. Утонченная и элегантная артистка, одетая во все черное, дала, пожалуй, самый летний и самый теплый концерт. 5 января на открытой террасе Emirates Palace Hotel состоится концерт двух звездных пар - Владимира Преснякова и Натальи Подольской, а также Леонида Агутина и Анжелики Варум. А после полуночи на сцену концертного зала Auditorium выйдут группа ХЛЕБ, Feduk и Basky&Mosя.