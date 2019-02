Причиной такого решения стали обвинения Келли в домогательствах и сексуальном насилии, пишет Газета.ru. Леди Гага В своем обращении певица извинилась за то, что не высказалась по этому поводу раньше. Она добавила, что собирается изъять из различных платформ песню «Do What U Want (With My...