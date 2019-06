Новый альбом Тома Йорка выйдет уже на днях

Как сообщает Intermedia со ссылкой на Variety, пластинка под названием «Anima» выйдет на лейбле XL Recordings и будет доступна в цифровом виде 27 июня 2019 года. Три композиции с неё составят саундтрек одноимённого фильма Андерсона, премьера которого состоится на Netflix в этот же день.

«Физический» релиз альбома назначен на 19 июля. «Anima» выйдет на CD-дисках, двойном чёрном виниле, ограниченным тиражом на двойном оранжевом виниле, а также расширенным изданием на плотном двойном оранжевом виниле, к которому будет прилагаться 40-страничный буклет с текстами песен и рисунками Стэнли Донвуда и Dr Tchock. Всего в альбом войдут 9 песен, дополнительный бонус-трек будет доступен только на виниле.

Трек-лист альбома «Anima»:



Anima

1. Traffic2. Last I Heard (…He Was Circling The Drain)3. Twist4. Dawn Chorus5. I Am A Very Rude Person6. Not The News7. The Axe8. Impossible Knots9. Runwayaway10. “(Ladies&Gentlemen, Thank You for Coming)” (bonus)