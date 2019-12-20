Оззи Осборн выпустил автобиографический клип

В видео представлена история Оззи и Шэрон: полнейший рок-н-ролл, кутеж Оззи на максимум, срывы, бэдтрипы. Потом приезжает Шэрон спасать загулявшую рок-звезду.

Это автобиографическое видео, отсылающее к жизни Оззи в его тяжёлый период, в 1979-й год — момент увольнения из Black Sabbath.

Вчера можно было увидеть два тизера к видео. В клипе задействованы актер Джек Килмер, сын Вэла Килмера и звезда фильма «Властелины хаоса», и актриса Джессика Барден, сыгравшая в нашумевшем мини-сериале «Конец ***го мира».



Оззи Осборн

На прошлой неделе трек «Under The Graveyard» захватил верхнюю строчку в американском чарте Rock Radio. Ozzy уже третий раз занимает первую строчку в этом чарте, а эта песня стала первой за 10 лет, которая вновь достигла этого, а также первая сольная вещь за то же время.

Композиция также является предвестником грядущего альбома Ozzy «Ordinary Man», который выйдет на лейбле Epic Records в начале 2020 года. «Ordinary Man» записывался в Лос-Анджелесе с продюсером Эндрю Уоттом, который также исполнил обязанности гитариста, на бас-гитаре сыграл Дафф МакКаган (Guns N’ Roses), а на барабанах — Чед Смит (Red Hot Chili Peppers).