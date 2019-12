Оззи Осборн выпустил автобиографический клип

9 ноября выходит бокс-сет «See you on the other side». В виниловый бокс вошли: 173 песни на 16 альбомах, каждый из которых 150-граммовый. Релиз выйдет только на цветных винилах с блестками и с разноцветными брызгами, что делает его уникальным. Многие из альбомов ранее были недоступны или в настоящее время не печатаются на виниле.