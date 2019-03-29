Россия вошла в топ стран по гонениям на музыкантов

К такому выводу пришла некоммерческая организация Freemuse, отстаивающая право на свободу художественного самовыражения. В докладе говорится, что всего в прошлом году было зафиксировано 678 случаев нарушения права на творческое самовыражение.

Четверо деятелей искусства — двое в Пакистане, один в Бразилии и один в Бангладеш — были убиты. Кроме того, 19 артистов были приговорены к лишению свободы и более 150 арестованы, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом. Лидируют по количеству таких случаев Испания, Турция, Россия, Китай, Египет, Иран и Куба.

Россия также вошла в топ-три стран, где ущемляли право музыкантов на самовыражение. Также высокое давление на них оказывается в таких странах, как Испания, Турция, Китай, Египет, Иран и Куба. В девяти странах, включая Россию и США, артистов обвинили в терроризме.

Freemuse также указала, что жертвами преследования властей часто становятся деятели искусств, критикующие власти, в том числе аннексию Крыма. Пример такого случая — давление на Театр.doc, предположительно, связанное с поддержкой украинского режиссера Олега Сенцова, отмечают в организации.

В главе, касающейся ситуации в России, рассмотрены также арест режиссера Кирилла Серебренникова, отмена концертов молодых российских исполнителей, арест рэпера Хаски и блокировка клипов на YouTube.