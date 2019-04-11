Верховный суд разъяснил авторское право, соавторство и права псевдонимов

"Судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом", — указывается в тексте документа.

ВС напоминает, пишет РАПСИ, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права.

"Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано ли произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются", — следует из текста постановления.

Документ также уделяет внимание вопросам, связанным с установлением соавторства на результат интеллектуальной деятельности. Так, при рассмотрении споров, вытекающих из указанных правоотношений, суду следует установить, принимало ли лицо, претендующее на соавторство, творческое участие в создании произведения.

ВС указывает, что соавторство подтверждается волеизъявлением соавторов, выраженным в договорах о передаче прав, публичных заявлениях. Соглашение о соавторстве может быть достигнуто на любой стадии создания произведения или после его завершения.

При этом не признается соавторством оказание автору технической и иной помощи, не носящей творческого характера. Такая помощь может заключаться в подборе материалов, вычерчивании схем, диаграмм, графиков, изготовлении чертежей, фотографий, макетов и образцов, выполнении расчетов, оформлении документации, проведении опытной проверки, уточняет ВС.

Соавторами также не признаются лица, осуществлявшие лишь руководство деятельностью автора, но не принимавшие творческого участия в создании результата интеллектуальной деятельности (например, руководители и другие должностные лица).

Аноним и псевдоним

Кроме того, пленум затронул вопросы защиты прав авторов, опубликовавших произведение анонимно или под псевдонимом. Так, в качестве лиц, представляющих их интересы, могут выступать издатели произведения, которые вправе защищать права автора и обеспечивать их осуществление до того момента, пока создатель произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.

"В связи с этим, при подаче издателем заявления, суд не вправе оставить его без движения по мотиву отсутствия в заявлении указания на настоящее имя автора и непредставления доверенности от автора. При подаче заявления издателю достаточно представить экземпляр произведения, на котором указано имя или наименование этого издателя", — говорится в тексте документа.

При этом, если автор произведения не раскроет свою личность или не заявит о своем авторстве до разрешения спора по существу, суд принимает решение об удовлетворении иска в пользу издателя.

Высшая инстанция отмечает, что подлинное имя автора и условия соблюдения анонимности указываются в договоре, которым определяются отношения между издателем и создателем произведения.