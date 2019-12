ВК признал триумфатором 2019 года Тиму Белорусских

«Артистом-2019» стал Тима Белорусских — в VK и Boom его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. За ним же — победа в номинации «Альбом-2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали в уходящем году чаще всего.

«Песней-2019» признали «Грустный дэнс» от Artik&Asti, записанный с Артёмом Качером. «Прорывом года» музыкальная редакция «ВКонтакте» назвала Jony — исполнитель вошёл в рейтинг с треком «Аллея». «Выбором пользователей-2019» стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.

- 2019 — год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков, - говорит маркетолог музыкальной платформы «ВКонтакте» Катерина Хольш. - Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей ВКонтакте. Новое поколение артистов выбирает VK и отлично показывает себя: Verbee, Jony, Тима Белорусских и многие другие. В следующем году мы надеемся увидеть ещё больше талантов и хорошей музыки в наших итогах.

Топ-30 треков:

Топ-10 альбомов:

1. Artik&Asti feat. Артём Качер — «Грустный дэнс»2.Тима Белорусских — «Витаминка»3. HammAli&Navai — «Девочка-война»4. Artur Pirozhkov — «Зацепила»5. Zivert — «Life»6. Gayazovs Brothers — «До встречи на танцполе»7. Rsac — «NBA»8. Verbee — «Зацепила»9. Verbee — «Один»10. Тима Белорусских — «Незабудка»11. T1One — «Почему так больно»12. Lil Nas X — «Old Town Road»13. 10Age, Ramil' — «Ау»14. HammAli&Navai — «Прятки»15. Джаро&Ханза — «Королева танцпола»16. Jony — «Аллея»17. Ramil' — «Вся такая в белом»18. Jony — «Лали»19. Rasa&Kavabanga Depo Kolibri — «Фиолетово»20. Бабек Мамедрзаев —«Принцесса»21. Billie Eilish — «Bad Guy»22. Lizer — «Корабли»23. Miko — «Девочка в тренде»24. Cali — «Взять взять»25. Face — «Юморист» (Original Motion Picture Soundtrack)26. Rasa — «Пчеловод»27. Liranov — «Гюрза»28. «#2Маши»— «Мама, я танцую»29. Gidayyat — «Сомбреро»30. Тима Белорусских — «Я больше не напишу»1. «Твой первый диск — моя кассета» — Тима Белорусских2. «Список твоих мыслей» — Jony3. «Кредо» — Gayazovs Brothers4. «Dragonborn» — Big Baby Tape5. «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» — Billie Eilish6. «7 (Part 1)» — Artik&Asti7. «Slime» — Face8. «Хочешь со мной» — Ramil'9. «Не Ангел» — Lizer10. «Аргументы» — RSAC