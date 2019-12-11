ВК признал триумфатором 2019 года Тиму Белорусских

«Артистом-2019» стал Тима Белорусских — в VK и Boom его песни послушали больше миллиарда раз в этом году. За ним же — победа в номинации «Альбом-2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали в уходящем году чаще всего.
«Песней-2019» признали «Грустный дэнс» от Artik&Asti, записанный с Артёмом Качером. «Прорывом года» музыкальная редакция «ВКонтакте» назвала Jony — исполнитель вошёл в рейтинг с треком «Аллея». «Выбором пользователей-2019» стал Jah Khalib — его треки чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.
- 2019 — год молодых независимых музыкантов, которые громко заявили о себе с первых треков, - говорит маркетолог музыкальной платформы «ВКонтакте» Катерина Хольш. - Они используют инструменты нашей платформы, чтобы рассказать о своей музыке, и получают отклик от пользователей ВКонтакте. Новое поколение артистов выбирает VK и отлично показывает себя: Verbee, Jony, Тима Белорусских и многие другие. В следующем году мы надеемся увидеть ещё больше талантов и хорошей музыки в наших итогах.
Топ-30 треков:1. Artik&Asti feat. Артём Качер — «Грустный дэнс»
2.Тима Белорусских — «Витаминка»
3. HammAli&Navai — «Девочка-война»
4. Artur Pirozhkov — «Зацепила»
5. Zivert — «Life»
6. Gayazovs Brothers — «До встречи на танцполе»
7. Rsac — «NBA»
8. Verbee — «Зацепила»
9. Verbee — «Один»
10. Тима Белорусских — «Незабудка»
11. T1One — «Почему так больно»
12. Lil Nas X — «Old Town Road»
13. 10Age, Ramil' — «Ау»
14. HammAli&Navai — «Прятки»
15. Джаро&Ханза — «Королева танцпола»
16. Jony — «Аллея»
17. Ramil' — «Вся такая в белом»
18. Jony — «Лали»
19. Rasa&Kavabanga Depo Kolibri — «Фиолетово»
20. Бабек Мамедрзаев —«Принцесса»
21. Billie Eilish — «Bad Guy»
22. Lizer — «Корабли»
23. Miko — «Девочка в тренде»
24. Cali — «Взять взять»
25. Face — «Юморист» (Original Motion Picture Soundtrack)
26. Rasa — «Пчеловод»
27. Liranov — «Гюрза»
28. «#2Маши»— «Мама, я танцую»
29. Gidayyat — «Сомбреро»
30. Тима Белорусских — «Я больше не напишу»
Топ-10 альбомов:1. «Твой первый диск — моя кассета» — Тима Белорусских
2. «Список твоих мыслей» — Jony
3. «Кредо» — Gayazovs Brothers
4. «Dragonborn» — Big Baby Tape
5. «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» — Billie Eilish
6. «7 (Part 1)» — Artik&Asti
7. «Slime» — Face
8. «Хочешь со мной» — Ramil'
9. «Не Ангел» — Lizer
10. «Аргументы» — RSAC
Комменты