Ани Лорак сняла 9-летнюю дочь в новом видео «Твоей любимой»

Радио + Youtube чарт TopHit 31 июля - 6 августа 2020

Клава Кока & Niletto - Краш② Morgenshtern - Ice③ Mia Boyka & Егор Шип - Пикачу④ Элджей & Morgenshtern - Cadillac⑤ DaBro - Юность⑥ Filatov & Karas & Deepest Blue - Give It Away⑦ Twocolors - Lovefool⑧ Maruv & Boosin - I Want You⑨ Lady Gaga & Ariana Grande - Rain On Me⑩ Loboda feat. Fharaoh - Boom Boom

© TopHit.ru

The Hot 100 чарт Billboard 2 - 8 августа 2020

Taylor Swift - Cardigan② DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar③ Jack Harlow Featuring DaBaby, Tory Lanez & Lil Wayne - Whats Poppin④ Taylor Swift - The 1⑤ The Weeknd - Blinding Lights⑥ Taylor Swift Featuring Bon Iver - Exile⑦ Harry Styles - Watermelon Sugar⑧ SAINt JHN - Roses⑨ Megan Thee Stallion feat. Beyonce - Savage⑩ Jawsh 685 x Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

© Billboard.com