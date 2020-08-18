Ани Лорак сняла 9-летнюю дочь в новом видео «Твоей любимой»

«Твоей любимой» — это короткометражный фильм-ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Вдохновленная красотой и женственностью кинодив Моники Беллуччи и Софи Лорен, чей талант не теряет своей актуальности спустя годы, Ани Лорак ретранслирует эти качества в новом образе своей героини. Сама певица выступает в роли рассказчика истории, а главную роль в одном из эпизодов играет 9-летняя дочь София.

«София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео, — рассказывает Ани. — Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини».

Режиссером новой видеоработы выступил Радислав Лукин, известный поклонникам певицы по клипу «Обещаю» и видеоарту для шоу «The Best».



Ани Лорак

«Эта работа получилась очень светлой и эмоциональной, потому что главные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а обычные люди, для которых проявление чувства в кадре имеет подлинную природу, — рассказывает режиссер. — В предыдущих видео Ани Лорак присутствовал акцент на fashion-образы, сложные сюжеты и операторские трюки. Этот же клип построен на мозаике эмоций, легкости и пространстве. Здесь нет места для драмы! Мир сейчас переживает сложный период и всем нам хочется, чтобы в это время сердце согревала любовь — истинная, взаимная, настоящая. Это рассказ о том, как мало нам нужно для счастья и как много оно может значить. Это история о важности любви в жизни каждого человека».

Музыка: Евгений Лишафай. Слова: Ани Лорак, Евгений Лишафай.