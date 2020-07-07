Ашер спел про чувство безнадежности

Композиция была впервые исполнена 27 июня 2020 года на благотворительном концерте «Global Goal: Unite for Our Future». Как сообщает «Афиша Daily», музыкант сам снял видео в День независимости США и смонтировал его с хроникой протестов Black Lives Matter.

В инстаграме певец заявил, что хотел бы научить своих сыновей, «что это нормально для мужчины — глубоко чувствовать эмоции и плакать».

— Как и многие мужчины, я был воспитан в убеждении, что мы должны быть «жесткими» и не показывать свою уязвимость. Но это не то, чему я хочу их научить. Во время пандемии я наблюдал смерть Джорджа Флойда, протесты, и я стал ощущать универсальное чувство безнадежности, — написал Ашер.



Usher

Все собранные от продажи сингла средства будут переданы на благотворительность — в помощь малому бизнесу и общественным организациям, возглавляемым темнокожими людьми.