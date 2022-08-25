Ашер согласен стать «королем R&B»

Ведущая Беви Смит спросила: «Вы знаете, что люди называют вас королем R&B. И из нашего разговора прямо сейчас я чувствую, что ты действительно готов владеть этим титулом и взойти на этот трон. Готов ли ты принять это, король R&B?»

«Я имею в виду, если ты меня так назовешь, я обязательно понесу это. Да! Я преклоню свою корону, зная, что стою на плечах всех икон нашего времени. Я стою на плечах Майкла [Джексона]. Я стою на плечах Джеймса Брауна. Я стою на плечах Рональда Исли. Это Лютер Вандросс, это Барри Уайт, это Тедди Пендерграсс, это все эти невероятные артисты, такие как Марвин Гэй, которые никогда не будут забыты, пока есть дыхание в моем теле, чтобы дышать. Это, знаете ли, все они, на плечах которых я стою. И в результате этого, да, ты хочешь отдать мне эту корону? Ты скажи мне, кто сделает это лучше!»



Usher







Ранее на этой неделе Ашер добавил еще 25 шоу к своей постоянной резиденции в Лас-Вегасе, продлив свое пребывание в Dolby Live at Park MGM до июля 2023 года. Новый раунд шоу начнется 3 марта после того, как звезда распродал все билеты свои шоу. Он также выступит в качестве хедлайнера на фестивале Global Citizen в этом году в сентябре.

Дискуссия о «королях» началась на этой неделе после того, как журнал Rolling Stone назвал певца Гарри Стайлза новым «королем поп-музыки».