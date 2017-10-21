Обвинявшая Ашера в сексе не хочет расширять обвинения

Ранее стало известно, что истица против Ашера Квантейсия Шарптон, обвиняющая его в сексуальных домогательствах и клевете, пытается добавить дополнительные эпизоды, для чего использует дело Джейн До.

В новых юридических документах, полученных порталом TMZ, Джейн Доу утверждает, что Квантейсия Шарптон собирается после «чрезвычайно частной и неловкой информации» о своей сексуальной истории с Usher присоединить ее дело к своему, и хочет объединить дела.

Джейн Доу утверждает, что ее частная информация была украдена и просочилась без ее согласия, так как Шарптон стало известно слишком много о ее делах.

Согласно документам, «сексуальное прошлое Джейн Доу и медицинская информация не имеют никакого отношения к иску Шарптона и будут лишь нарушать ее право на неприкосновенность частной жизни и унижать ее».

Она заявила это очень ясно, то есть она ​​не хочет вступать в клуб обвинителей Ашера. И считает, что было бы несправедливо быть вовлеченным в иск Шарптона против ее воли.