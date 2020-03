Дуа Липа выпустила студийный альбом Future Nostalgia

Альбом звучит в стиле диско-поп. С тех пор, как Дуа Липа выиграла Грэмми в номинации «Лучший новый артист» в прошлом году - что-то, что когда-то считалось «проклятием», Липа работала на полную катушку. «Future Nostalgia» включает в себя все синглы, которые выходили в преддверии альбома: бронебойный хит «Don't Start Now», возврат в 80-е «Physical», причудливый заглавный трек и «Break My Heart» на этой неделе. Остальная часть альбома поддерживает этот высокий стандарт с ретро-футуристическими треками, напоминающими все подряд от Мадонны и Дебби Гарри до Принса и Шика.

Среди основных моментов - дискотека на роликах "Levitating" и поп-галлюциноген "Hallucinate". В другом месте она транслирует Лили Аллен в «Good in Bed», ставит соавторство Tove Lo в ударную синтезаторную балладу «Cool» и замедляет музыку для соблазнительного «Pretty Please». Есть даже место для некоторых социальных комментариев - она провозглашает себя «женской альфой»на заглавной песне, легко разбирает патриархат на косточки в «Boys Will Be Boys».

На прошлой неделе у фанатов поп-музыки все выглядело довольно мрачно после того, как такие артисты, как Lady Gaga и Haim, отложили свои альбомы из-за растущей озабоченности по поводу последствий пандемии коронавируса. Поэтому, когда Липа объявил, что Future Nostalgia все еще не только готовится к выпуску, но и выйдет на неделю раньше - после утечек в Интернете и фразочек, что «то, что нам сейчас нужно, это радость», - выход альбома - безусловно, повод для радости.



