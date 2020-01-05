Royal Opera House: Лишенная эмоций «Травиата»

Декорации Боба Кроули (Bob Crowley) живописно представляют Париж XIX века: роскошные гостиные в золотом и малиновом цветах, загородная вилла в голубых оттенках. Женщины кружатся в ярких платьях, мужчины во фраках… Осталось совсем немного - оживить эти прекрасные картины, и за долгую историю этой постановки даже на моей памяти сохранились яркие, незабываемые моменты из «Травиаты».

Но на открытии спектакля армянской певице Рачуи Бассенц, обладательнице мягкого завораживающего сопрано, с ее идеальной техникой, с ее замечательными пианиссимо зажечь публику как-то не удалось, впрочем, как и остальным солистам. Этот спектакль был лишен эмоций.



Виолетта - сопрано Рачуи Бассенц

Ее Альфредо - сладкий тенор Липарит Аветисян, но в их отношениях нет никакого намека на любовь, чувства, страсть. Легендарному звенящему баритону Саймону Кинлисайд (Simon Kleenlyside) в роли отца Альфредо не хватало энергии, хотя в третьем акте ему удалось приподнять планку актерского мастерства.



Виолетта (сопрано Рачуи Бассенц) и барон (аргентинский баритон Герман Е. Алькантара)

Второстепенные персонажи, такие, как Аннина в исполнении Сары Принг (Sarah Spring) и Тимоти Дауокинз (Timothy Dawkins) как доктор тоже не впечатлили. Флора в исполнении меццо-сопрано Стефани Уэйк-Эдвардс (Stephanie Wake-Edwards) казалась и не игривой вовсе, а скорее недовольно-раздражительной. К сожалению, им не помог дирижер Даниэль Орен (Daniel Oren). Cкажем так!



Тенор Липарит Аветисян в роли Альфредо. Без эмоций.

Говорят, чтобы написать объективную рецензию, надо увидеть первый и последний спектакль. Надеюсь, что публике финального представления повезет больше, чем нам. Но «Травиата» только начинает свой трёхмесячный пробег, и будущим Виолетам - азербайджанской сопрано Динаре Алиевой, Кристине Мкратчян, Владе Боровко и Александре Куржак есть шанс все-таки покорить аудиторию, впрочем, как и гостям из Армении, которым предстоит петь до середины января.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Catherine Ashmore