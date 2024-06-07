BandLink поможет артистам создавать креативные промокампании

Для того чтобы усилить проект, сервис привлечет к нему представителей лейблов, известных артистов и музыкальных журналистов. Начиная с июня отсматривать заявки в СпотЛайт вместе с редакцией BandLink будут приглашенные эксперты. В числе первых — журналист Коля Редькин, музыкант i61 и сооснователь лейбла Zion Дионисий Саттаров.

«Редакция сервиса уже более полугода разбирает и подсвечивает в СпотЛайте креативные кейсы продвижения музыкантов. Привлечение к проекту значимых экспертов музыкальной индустрии позволит артистам получить дополнительную поддержку новых релизов со стороны СМИ, лейблов и продюсеров. Регулярный выпуск нового материала — это ключевой драйвер роста аудитории каждого исполнителя. Так, в течение месяца после выхода нового релиза количество ежемесячных слушателей артиста на Яндекс Музыке растет в среднем на 8%. А креативное промо позволяет приумножить этот результат», — Яна Скотникова, руководитель направления «Счастье артистов» в Яндекс Музыке и BandLink.

«Особенность креативного промо в том, что оно помогает артисту хотя бы ненадолго выйти за пределы онлайна и взаимодействовать со слушателем. Мы уже привыкли, что музыку нельзя потрогать или просто на нее посмотреть. А тут ты можешь подержать в руках какой-то артефакт или обратить на что-то внимание, прогуливаясь по улице. Вспомните кейс Трэвиса Скотта, который повсюду носился с чемоданчиком «Utopia», якобы содержащим материалы к альбому. Это очень прикольная и в то же время простая задумка. Именно на такую лаконичность реализации я буду обращать внимание при отборе кейсов в СпотЛайт», — Коля Редькин, музыкальный журналист.

Помимо питчинга успешных кейсов, артисты смогут предложить редакции идею еще не реализованного креативного промо — для этого на сайте проекта появилась специальная форма. Команда BandLink вместе с экспертами выберет самую яркую из них и поможет организовать задумку как технически, так и финансово.

В июне СпотЛайт пополнился свежими примерами кейсов. Героями обновления традиционно стали не только известные исполнители, но и перспективные начинающие музыканты.

Хип-хоп артист Loqiemean придумал интересный вариант продвижения трека «Паразиты». При помощи инструмента «гейтинг» от BandLink музыкант разыграл десять сувенирных кастомных дихлофосов среди слушателей. Для этого нужно было подписаться на его Telegram-канал через ссылку на релиз. Также в город вышел «дезинсектор», который раздавал визитки с QR-кодом на релиз и опрыскивал всех водой в жару.



Промо релиза «Паразиты»

Смарт-поп исполнительница Наша Таня подготовила стикеры с отсылками к новому альбому «Eclectica»: слушатели стали и соавторами промо, и помогли его распространить. Стикеры Таня печатала на донаты от фанатов в Яндекс Музыке: чем больше донатов, тем больше стикеров. Затем слушатели забирали стикеры в условленных локациях и распространяли их по городу и друзьям. Другими героями СпотЛайта в июне стали: Кравц и Красное Дерево, инди-артистка Lemu, кросс-жанровый коллектив VALYA!VALYA! и рэпер SAPA13.

Они и все, кто попадет в следующие обновления СпотЛайта, также получат дополнительную поддержку своих релизов от Яндекс Музыки и ачивки в виде светящихся кубов-спотлайтов. Такие кубы с именной гравировкой и логотипом сервиса уже отправились Антохе МС, Toxi$, hehehe и другим артистам на полугодие проекта.