Фотограф выплатит штраф после опасного крушения дрона у Fatboy Slim

Инцидент произошел 22 июля 2022 года, когда легендарный продюсер клубной и электронной музыки выступал диджеем перед 8,5 тысячной толпой на Брайтон-Бич. Примерно за 15 минут до окончания выступления Fatboy Slim пилот дрона-любителя Джайлс Дарби, как сообщается, вылетел на сцену на своем DJI Mavic Mini и едва не влетел в диджея и в толпу.



Fatboy Slim

39-летний Дарби теперь признался, что «по неосторожности или халатности» подверг Слима риску после потери контроля над дроном, но настаивает на том, что злого умысла не было.

«Я не собирался подвергать кого-либо опасности. Я хотел создать медленный кинематографический вид», — сказал Дарби, который с тех пор получил лицензию оператора дронов. - «Я разбил дрон, пытаясь покинуть это место, пытаясь вернуться назад, чтобы осмотреть место происшествия и закончить обзор. Это была честная ошибка, и я гарантирую, что она никогда не повторится».

«Злого умысла не было», — продолжил он. «Я переключил его в спортивный режим, который отключает датчик спускания, чтобы я мог быстро подняться и выйти, но я случайно полетел вперед и вниз».

Ссылаясь на данные записи полета дрона, прокурор Меган Эттри заявила, что Дэлби проигнорировал многочисленные предупреждения.

«Обвиняемый перевел дрон в спортивный режим, в котором объезд препятствий не работает, что увеличивает опасность», — сказал Аттри. - «На кадрах видно почти случайное столкновение с толпой и артистом. Никаких повреждений или травм не было, но риск был очень реальным и вполне реальным».

Долби был признан виновным в нарушении Приказа об аэронавигации 2016 года, который дает британским судам право налагать неограниченный штраф или тюремное заключение, если дело будет передано в суд более высокой инстанции. В конечном итоге ему было приказано заплатить штраф в размере 891 фунта стерлингов, или 1132 доллара США, и ему разрешили оставить дрон себе из-за «ранее хорошего характера и досрочного признания вины».