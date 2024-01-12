Мари Краймбрери повесила «Гирлянду на душу»

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Мари Краймбрери выпустила новый сингл «Гирлянду на душу» (слушать песню).

Песня стала первым релизом исполнительницы в наступившем году и последним новогодним подарком для ее поклонников.

«Закончились праздники и подарки уже все распакованы? Не все. Ещё один ты откроешь прямо сейчас!» - написала Мари Краймбрери в соцсетях.

Мари Краймбрери
Мари Краймбрери

Релиз сингла состоялся на лейбле Velvet Music.

«Это новогодний подарок, который все смогут распаковать сразу после каникул, - говорится в описании трека. - Всем романтикам, кто любит культовые рождественские фильмы точно понравится. Трек поможет продлить волшебное настроение. Теплый согревающий саунд и лирика с узнаваемым почерком Краймбрери заиграет в наушниках в 2024 году».

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