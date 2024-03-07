Ника Ванн исследует «Космос твоей мечты»

Песня вышла на всех площадках 7 марта. Это абсолютная премьера, ранее она нигде не исполнялась.

«Космос твоей мечты» я написала специально к 9 марта – 90-летию Юрия Гагарина, - комментирует автор и исполнитель песни Ника Ванн, - эта песня посвящена всем мечтателям. Она о том, как важно верить в свои силы, и о том, что в душе каждого из нас есть свои собственные личные миры, настоящий Космос… И, следуя за своей мечтой, мы можем, подобно космонавтам, путешествовать и изучать свой собственный личный Космос, совершая всё новые и новые открытия».

Пользуясь случаем, Ника Ванн сообщила и о сольном концерте – презентации альбома «Помни мою любовь». Премьера нового альбома прозвучит в 19:00 в субботу 16 марта в малом зале Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя. Цикл песен альбома «Помню мою любовь» образует композицию из маленьких песенных новелл – размышлений о ситуациях и о нашей разнообразной жизни.

«Концерт 16 марта – презентация новых моих авторских песен. В программе концерта зрители услышат как опубликованные ранее песни – это и «Космос моей мечты», и «Эго-дитя», так и песню «Зима» на стихи Сергея Есенина, которая выйдет 10 марта. Кстати, «Зиму» я написала специально к театрализованной постановке музыкальной сказки «Анемоны» (премьера 1 июня в Московском Театра Иллюзии). У остальных песен будет абсолютное премьерное исполнение. Это будет переплетение разных жанров и стилей – от джаза , поп-джаза до поп-рока и этно. Мои авторские песни в разных стилях, которые еще никто не слышал, в сопровождении инструментального ансамбля и композиций электронной музыки. В общем, будет интересно!», - рассказала Ника Ванн.

Информация о концерте и билеты по ссылке: https://teatrgogolya.ru/performances/spektakli_27.html