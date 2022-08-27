«Обе Две» сыграли необычный концерт в необычном месте

Между плавающих повсюду рыб и всяческих морских гадов сооружена сцена, и декораций никаких не надо. Что из декораций может сравниться с живой гигантской косаткой, самозабвенно наворачивающей круги под водой? Название «Море музыки» очень подходит для этого пространства.



Справа - плавающая косатка

Из-за необычности места и сама программа получилась весьма непривычной. Два отделения. «Потому что рыбам нужен антракт», как объяснила сама Екатерина Павлова. Барабаны и гитары рыбам явно непривычны. А раз так, то музыканты решили еще и программу максимально разделить по звуку. Первое отделение получилось исключительно акустическим, но не только под гитару, как часто бывает у «Обе Две» (и эффектно зафиксированное в альбоме «Глупых разбитых сердец (Акустика, экспромты)» (2022), но с барабанами. Ну как с барабанами… Роман Резник играл настолько сухо, минималистично, что даже себе, наверное, напоминал ритм-бокс.



Катя Павлова

А вот второе отделение вернуло традиционный в последние годы звук «Обе Две» - размеренный ритм, сбивки, атмосферные вставки, мгновенную смену звуковых палитр. Не зря же музыкальная душа группы, аранжировщик, саунд-продюсер и игрец на всем сразу Дмитрий Емельянов активно работает в кино, пишет музыку для уважаемых режиссеров вроде Павла Костомарова или Бориса Хлебникова. Он же, кстати, почти одновременно с выпуском последнего студийного альбома группы «Мне это не подходит» (2021) работал над музыкой Земфиры к фильму «Северный ветер» (2021) и альбомом Земфиры «Бордерлайн» (2022). Так что упреки критиков на похожесть последних песен «Обе Две» с Земфирой вполне обоснованны и аргументированы.

Другой вопрос, что Земфира всегда точно знает, чего она хочет. А про Катю Павлову так сказать нельзя. Емельянов полностью создал звук для нее, и «Мне это не подходит» стал первым, по сути, «взрослым» альбомом Павловой, без прежнего налета инфантильности и раздолбайства. «Киношное» мышление Емельянова создало многослойные аранжировки и впечатляющие звуковые эффекты в песнях «Обе Две», при этом злодейски отдалив альбом от «широкой» публики. Народ ничего про этот альбом так и не услышал, да и радиостанции не оценили частые смены темпоритмов внутри одной песни. Земфира умеет настоять на хитовых «крючках» в песнях, а в случае с Павловой именно сам Емельянов должен был настоять на «крючках» и хуках, да еще и инструментально подчеркнуть их. Однако он увлекся полиритмиями и минимализмом… Ну ладно, красоту этого альбома все это никак не обесценивает.







Публики пришло много, пожалуй, был аншлаг для такого специфического места. На сцене - Катя Павлова, Дмитрий Емельянов с гитарой и за звуковым экраном барабанщик Роман Резник. И плейбэк, конечно. По большей части программа состояла из песен последнего альбома, но прозвучало и несколько стареньких песен, например, «Заезжий музыкант» Булата Окуджавы. Пару первых песен звук был странный, но затем все наладилось.

Наряженная в бальное розовое платье Катя Павлова напоминала принцессу из диснеевских мультиков, особенно на контрасте с демонически выглядящим под розовыми же прожекторами Дмитрием Емельяновым.



Демонически выглядящий Дмитрий Емельянов

Певица активно поддерживала диалог со зрительным залом (и даже, кажется, лично знала некоторых зрителей за VIP-столиками). Даже просила зрителей говорить ей, если она будет слишком активно танцевать или топать ногой. И потом шутливо выговаривала, что ей так никто ничего и сказал… Но никаких историй рассказывать не стала. Ироничные песни в новых аранжировках говорили сами за себя. Во втором отделении под привычные барабаны уже и зрители разогрелись-разошлись, многие пели вместе с Павловой, зная песни наизусть.



Катя Павлова

После многомесячного пребывания в Анталии певица явно рада тому, что у нее сейчас наладилось множество концертов, почти тур. И ей очень хочется петь, это слышно и видно.

Гуру КЕН