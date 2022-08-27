«Обе Две» сыграли необычный концерт в необычном месте

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Инди-поп группа «Обе Две» дала весьма необычный концерт в невероятно необычном месте, среди аквариумов «Москвариума» на ВДНХ.

Между плавающих повсюду рыб и всяческих морских гадов сооружена сцена, и декораций никаких не надо. Что из декораций может сравниться с живой гигантской косаткой, самозабвенно наворачивающей круги под водой? Название «Море музыки» очень подходит для этого пространства.

Справа - плавающая косатка
Справа - плавающая косатка

Из-за необычности места и сама программа получилась весьма непривычной. Два отделения. «Потому что рыбам нужен антракт», как объяснила сама Екатерина Павлова. Барабаны и гитары рыбам явно непривычны. А раз так, то музыканты решили еще и программу максимально разделить по звуку. Первое отделение получилось исключительно акустическим, но не только под гитару, как часто бывает у «Обе Две» (и эффектно зафиксированное в альбоме «Глупых разбитых сердец (Акустика, экспромты)» (2022), но с барабанами. Ну как с барабанами… Роман Резник играл настолько сухо, минималистично, что даже себе, наверное, напоминал ритм-бокс.

Катя Павлова
Катя Павлова

А вот второе отделение вернуло традиционный в последние годы звук «Обе Две» - размеренный ритм, сбивки, атмосферные вставки, мгновенную смену звуковых палитр. Не зря же музыкальная душа группы, аранжировщик, саунд-продюсер и игрец на всем сразу Дмитрий Емельянов активно работает в кино, пишет музыку для уважаемых режиссеров вроде Павла Костомарова или Бориса Хлебникова. Он же, кстати, почти одновременно с выпуском последнего студийного альбома группы «Мне это не подходит» (2021) работал над музыкой Земфиры к фильму «Северный ветер» (2021) и альбомом Земфиры «Бордерлайн» (2022). Так что упреки критиков на похожесть последних песен «Обе Две» с Земфирой вполне обоснованны и аргументированы.

«Обе Две»
«Обе Две»

Другой вопрос, что Земфира всегда точно знает, чего она хочет. А про Катю Павлову так сказать нельзя. Емельянов полностью создал звук для нее, и «Мне это не подходит» стал первым, по сути, «взрослым» альбомом Павловой, без прежнего налета инфантильности и раздолбайства. «Киношное» мышление Емельянова создало многослойные аранжировки и впечатляющие звуковые эффекты в песнях «Обе Две», при этом злодейски отдалив альбом от «широкой» публики. Народ ничего про этот альбом так и не услышал, да и радиостанции не оценили частые смены темпоритмов внутри одной песни. Земфира умеет настоять на хитовых «крючках» в песнях, а в случае с Павловой именно сам Емельянов должен был настоять на «крючках» и хуках, да еще и инструментально подчеркнуть их. Однако он увлекся полиритмиями и минимализмом… Ну ладно, красоту этого альбома все это никак не обесценивает.

«Обе Две»
«Обе Две»

Публики пришло много, пожалуй, был аншлаг для такого специфического места. На сцене - Катя Павлова, Дмитрий Емельянов с гитарой и за звуковым экраном барабанщик Роман Резник. И плейбэк, конечно. По большей части программа состояла из песен последнего альбома, но прозвучало и несколько стареньких песен, например, «Заезжий музыкант» Булата Окуджавы. Пару первых песен звук был странный, но затем все наладилось.

«Обе Две»
«Обе Две»

Наряженная в бальное розовое платье Катя Павлова напоминала принцессу из диснеевских мультиков, особенно на контрасте с демонически выглядящим под розовыми же прожекторами Дмитрием Емельяновым.

Демонически выглядящий Дмитрий Емельянов
Демонически выглядящий Дмитрий Емельянов

Певица активно поддерживала диалог со зрительным залом (и даже, кажется, лично знала некоторых зрителей за VIP-столиками). Даже просила зрителей говорить ей, если она будет слишком активно танцевать или топать ногой. И потом шутливо выговаривала, что ей так никто ничего и сказал… Но никаких историй рассказывать не стала. Ироничные песни в новых аранжировках говорили сами за себя. Во втором отделении под привычные барабаны уже и зрители разогрелись-разошлись, многие пели вместе с Павловой, зная песни наизусть.

Катя Павлова
Катя Павлова

После многомесячного пребывания в Анталии певица явно рада тому, что у нее сейчас наладилось множество концертов, почти тур. И ей очень хочется петь, это слышно и видно.

Гуру КЕН

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