Полина Гагарина: Я решила – хватит скромничать!

Презентация альбома «Вдох» Полины Гагариной состоялась в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Новый сборник певицы недавно стартовал на цифровых площадках, спустя шесть лет после предыдущего.

«Во-первых, я родила дочь, – объяснила певица главную причину долгой работы над альбомом. – И, кстати, она сейчас смотрит концерт. Она подключилась к ссылке и вместе с няней ждет моего привета. Миёня, любовь моя, привет тебе! Любимая доченька, я очень надеюсь, что успею вернуться до того, как тебя будут укладывать. Но если вдруг нет, то знай, что мама на работе».



Полина Гагарина

Видеотрансляцию из студии малышка Мия смотрела в группе радиостанции в сети «ВКонтакте», как и множество поклонников, не попавших в открытую студию «Авторадио». Все время, пока девочка подрастала, ее мама продолжала работать над синглами и выпустила несколько успешных хитов.

«Как раз в этот период были выпущены серьезные синглы «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Кукушка». Это шестилетие моего рывка, подъема и нового качества, – рассказала Полина Гагарина. – Музыка всегда была для меня исцеляющей, опорой в разные моменты. И ничто не может быть для музыканта лучшим выходом из любой ситуации, чем погружение в музыку, в работу».

Полина открыла концерт треком «Бабочки», а затем спела «Вдох», «Тени», «Вода», «Безотносительно» и «Последний ноябрь». Песни впервые исполнялись вживую, и певице приходилось порой сверять текст в телефоне. Но live получился блестящим, недаром артистка третий год лидирует в опросах ВЦИОМ как лучшая отечественная исполнительница.

«Ничего в своей жизни я не воспринимаю как должное, – заявила Полина Гагарина слушателям «Авторадио». – Серьезно, я не лукавлю. Я до сих удивляюсь и радуюсь признанию. Считаю, что к этому невозможно привыкнуть, да и не надо привыкать. Я рада своей способности удивляться комплиментам. Для меня они многое значат и дают мне силы и вдохновение».



Живой концерт Полины Гагариной

Ее новый альбом, считает Гагарина, оправдал ожидания поклонников, от которых она получает невероятные комплименты. Певица мечтает встретиться с фанатами следующей весной на большой площадке и удивить их новой программой. 27 мая в столичном «Мегаспорте» будет представлено шоу Гагариной «Навсегда».

«Я решила – хватит скромничать. «Навсегда» – это путь к освобождению от лишней скромности. Каждый зритель станет непосредственным участником шоу, будет внутри декораций, внутри света. Сейчас уже полным ходом идут приготовления. Конечно же, я буду петь и песни из раннего репертуара, красиво переработанные, с невероятными инсталляциями», – раскрыла подробности артистка.

Выступление Полины Гагариной с новыми хитами на «Авторадио» можно увидеть найти на YouTube-канале радиостанции.