Полина Гагарина: Я решила – хватит скромничать!

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Live-премьера новых хитов Полины Гагариной из четвертого студийного альбома прошла на «Авторадио». Концерт собрал в открытой студии множество фанатов, с которыми певица делилась не только музыкой, но и личными эмоциями.

Презентация альбома «Вдох» Полины Гагариной состоялась в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Новый сборник певицы недавно стартовал на цифровых площадках, спустя шесть лет после предыдущего.

«Во-первых, я родила дочь, – объяснила певица главную причину долгой работы над альбомом. – И, кстати, она сейчас смотрит концерт. Она подключилась к ссылке и вместе с няней ждет моего привета. Миёня, любовь моя, привет тебе! Любимая доченька, я очень надеюсь, что успею вернуться до того, как тебя будут укладывать. Но если вдруг нет, то знай, что мама на работе».

Полина Гагарина
Полина Гагарина

Видеотрансляцию из студии малышка Мия смотрела в группе радиостанции в сети «ВКонтакте», как и множество поклонников, не попавших в открытую студию «Авторадио». Все время, пока девочка подрастала, ее мама продолжала работать над синглами и выпустила несколько успешных хитов.

«Как раз в этот период были выпущены серьезные синглы «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Кукушка». Это шестилетие моего рывка, подъема и нового качества, – рассказала Полина Гагарина. – Музыка всегда была для меня исцеляющей, опорой в разные моменты. И ничто не может быть для музыканта лучшим выходом из любой ситуации, чем погружение в музыку, в работу».

Полина открыла концерт треком «Бабочки», а затем спела «Вдох», «Тени», «Вода», «Безотносительно» и «Последний ноябрь». Песни впервые исполнялись вживую, и певице приходилось порой сверять текст в телефоне. Но live получился блестящим, недаром артистка третий год лидирует в опросах ВЦИОМ как лучшая отечественная исполнительница.

«Ничего в своей жизни я не воспринимаю как должное, – заявила Полина Гагарина слушателям «Авторадио». – Серьезно, я не лукавлю. Я до сих удивляюсь и радуюсь признанию. Считаю, что к этому невозможно привыкнуть, да и не надо привыкать. Я рада своей способности удивляться комплиментам. Для меня они многое значат и дают мне силы и вдохновение».

Живой концерт Полины Гагариной
Живой концерт Полины Гагариной

Ее новый альбом, считает Гагарина, оправдал ожидания поклонников, от которых она получает невероятные комплименты. Певица мечтает встретиться с фанатами следующей весной на большой площадке и удивить их новой программой. 27 мая в столичном «Мегаспорте» будет представлено шоу Гагариной «Навсегда».

«Я решила – хватит скромничать. «Навсегда» – это путь к освобождению от лишней скромности. Каждый зритель станет непосредственным участником шоу, будет внутри декораций, внутри света. Сейчас уже полным ходом идут приготовления. Конечно же, я буду петь и песни из раннего репертуара, красиво переработанные, с невероятными инсталляциями», – раскрыла подробности артистка.

Выступление Полины Гагариной с новыми хитами на «Авторадио» можно увидеть найти на YouTube-канале радиостанции.

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