The Rasmus вышел в финал «Евровидения»

Второй полуфинал прошел менее пышно, чем открытие конкурса. Тем не менее, выступления 18 участников состоялись без сбоев. Обратил на себя номер финской знаменитой рок-группы The Rasmus с песней Jezebel, яркий номер с «умыванием рук» показала сербская певица Konstrakta. Неожиданный стим-панк продемонстрировала грузинская группа Circus Mircus с треком Lock Me In. Яркий дэнс показала румынская группа WRS, пронзительные баллады спели поляка Ochman, шведка Cornelia Jakobs и израильтянин Michael Ben David. Утонченный стильный саунд продемонстрировал бельгийский певец Jérémie Makiese.



Rasmus

В интервале ведущие церемонии певцы Laura Pausini и Mika совместно спели свои каверы на шлягеры Fragile Стинга и People Have The Power Патти Смит. Знаменитое оперное трио Il Volo исполнило Grande Amore, причем Пьеро и Игнасио на сцене, а Джанлука присоединился по видеосвязи, потому что у него Covid.



Jérémie Makiese





По итогам голосования в Гранд-финал, который состоится 14 мая, вышли (в порядке объявления):

Бельгия

Чехия

Азербайджан

Польша

Финляндия

Эстония

Австралия

Швеция

Румыния

Сербия

Таким образом, эти участники присоединились к вышедшим из первого полуфинала Швейцарии, Армении, Исландии, Литве, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдавии и Нидерландам, а также участникам «большой пятерки» - Германии, Франции, Испании, Великобритании и Италии.

Мы обновим эту новость, когда завершится окончательная жеребьевка очередности выступлений в Гранд-финале. Не уходите.