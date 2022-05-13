The Rasmus вышел в финал «Евровидения»

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В Турине завершился второй полуфинал конкурса песни «Евровидение 2022».

Второй полуфинал прошел менее пышно, чем открытие конкурса. Тем не менее, выступления 18 участников состоялись без сбоев. Обратил на себя номер финской знаменитой рок-группы The Rasmus с песней Jezebel, яркий номер с «умыванием рук» показала сербская певица Konstrakta. Неожиданный стим-панк продемонстрировала грузинская группа Circus Mircus с треком Lock Me In. Яркий дэнс показала румынская группа WRS, пронзительные баллады спели поляка Ochman, шведка Cornelia Jakobs и израильтянин Michael Ben David. Утонченный стильный саунд продемонстрировал бельгийский певец Jérémie Makiese.

Rasmus
Rasmus

В интервале ведущие церемонии певцы Laura Pausini и Mika совместно спели свои каверы на шлягеры Fragile Стинга и People Have The Power Патти Смит. Знаменитое оперное трио Il Volo исполнило Grande Amore, причем Пьеро и Игнасио на сцене, а Джанлука присоединился по видеосвязи, потому что у него Covid.

Jérémie Makiese
Jérémie Makiese

По итогам голосования в Гранд-финал, который состоится 14 мая, вышли (в порядке объявления):

  • Бельгия
  • Чехия
  • Азербайджан
  • Польша
  • Финляндия
  • Эстония
  • Австралия
  • Швеция
  • Румыния
  • Сербия

Таким образом, эти участники присоединились к вышедшим из первого полуфинала Швейцарии, Армении, Исландии, Литве, Португалии, Норвегии, Греции, Украины, Молдавии и Нидерландам, а также участникам «большой пятерки» - Германии, Франции, Испании, Великобритании и Италии.

Мы обновим эту новость, когда завершится окончательная жеребьевка очередности выступлений в Гранд-финале. Не уходите.

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