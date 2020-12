Spotify назвал самых популярных в России и в мире

В пятерку наиболее прослушиваемых исполнителей вошли рэперы kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo.

Среди исполнительниц наибольшей популярностью пользовались певицы Billie Eilish, Дора, Ариана Гранде, Алена Швец и Zivert.



Из групп чаще всего слушали BTS, Miyagi&Andy Panda, «Король и Шут», Blackpink и $uicideBoy$.

Самый популярный трек — «Снова я напиваюсь» от Slava Marlow. В пятерку также вошли «Дежавю» (kizaru), Dynamite (BTS), Cadillac (Моргенштерн, Элджей), Blinding Lights (The Weekend).

«Чаще всего российские пользователи сервиса слушали музыку и плейлисты, которые помогали им расслабиться и настроиться на спокойный лад, — отметили в пресс-службе Spotify в России. — Трендом года стал русский рэп: в рейтинге лучших исполнителей лидерство захватили рэперы из России, Казахстана и Беларуси».

Toп-5 жанров выглядит так: русский рэп, зарубежный поп, русский поп, русский рок и зарубежный рэп.

В "топ-5 настроений, под которую россияне искали музыку", вошли расслабленное, счастливое, спокойное, жизнерадостное и уверенное.

Топ-5 треков, которыми россияне делились в Instagram, стали girl in red - "we fell in love in october", The Neighbourhood - "Sweater Weather", ssshhhiiittt! - "Танцы", Mr.Kitty - "After Dark" и Lil Peep - "Star Shopping" (эта функция доступна не для всех треков).

Также Spotify назвал и мировые результаты. Главным исполнителем мира стал пуэрториканец Bad Bunny с 8,3 миллиардами стримов.

Топ-5 исполнителей

Bad Bunny

Drake

J Balvin

Juice WRLD

The Weeknd

Топ-5 исполнительниц

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Dua Lipa

Halsey

Топ-5 альбомов

Bad Bunny - "YHLQMDLG"

The Weeknd - "After Hours"

Post Malone - "Hollywood’s Bleeding"

Harry Styles - "Fine Line"

Dua Lipa - "Future Nostalgia"

Топ-5 треков

The Weeknd - "Blinding Lights"

Tones and I - "Dance Monkey"

Roddy Ricch - "The Box"

Imanbek, SAINt JHN - "Roses - Imanbek Remix

Dua Lipa - "Don’t Start Now”

Сервис Spotify запустился в России 15 июля.