Виталий Гогунский: Кто не молод и не стар, тот «Суперстар»!

Виталий Гогунский – звезда сериала «Универ» – еще и талантливый музыкант. С ремикс-версией его нового трека «Суперстар» уже знакомы зрители очередного сезона «Универа», а сейчас появилась и основная версия песни.

«Классный трек, он посвящается всем, кто уже не молод, но еще не стар. А кто не молод и не стар, тот «Суперстар», – пошутил Виталий Гогунский, представляя трек в гостях у «Шутки Шоу» на «Юмор FM».



Звезда «Универа» еще и талантливый музыкант

Актер и певец также пригласил слушателей веселого радио на свой концерт в Санкт-Петербурге. 19 мая он выступит с группой «Гогунский и друзья» в панорамном ресторане «Крыша 18». На этот раз в программе будут не только песни под акустические инструменты – гитару, ханг, балалайку, – но и, в духе мейнстрима, новые композиции в электронном звучании, сообщил Гогунский.

«Такой абсолютно спонтанный концерт на крыше. Будут, конечно, песни в акустике, но не только. Мы как раз презентуем свое новое. Хочу добавить к акустике мейнстрима. Я люблю электронный звук», – рассказал Виталий.



Кто не молод и не стар, тот «Суперстар», шутит Гогунский

Исполнил артист вживую в эфире «Юмор FM» и песню «Заново жить», уже хорошо известную публике. Строчка «Ты та, с кем мне хочется заново жить» – главная в треке, считает Гогунский.

«Честно скажу, эту строчку написал мой товарищ Никита, всю песню остальную я написал и музыку переписал. А вот именно в эту строчку я влюбился еще в 2010 году и вокруг нее собрал песню. Мне показалось, что эта фраза сильнее, чем «Я тебя люблю», – заявил артист.

Прошлым летом Гогунский снял клип на трек «Заново жить». По словам Виталия, многие друзья написали ему после этого: «Спасибо тебе за эту песню, она нас вытащила».

«И, в общем, есть желание всегда встретить ту женщину, с которой опять хочется заново жить. Это самое, это самое сильное», – добавил артист.