«ДДТ» выпускает концертную версию альбома «Прозрачный»

Новое издание в формате CD+DVD поступит в продажу в ноябре 2017 года, пишет "Репродуктор". Основой для нового издания поступила запись презентации альбома «Прозрачный» в Минске. Этот концерт состоялся в феврале 2015 года. Премьера его видеоверсии состоялась в декабре 2016 года.

Трек-лист нового концертного альбома «ДДТ» состоит из шестнадцати композиций. Помимо песен с презентуемого диска в сборник включены и классические хиты команды, а также одна народная песня в исполнении Алёны Романовой, бек-вокалистки коллектива.

Альбом выходит в формате CD+DVD. Издание также содержит многостраничный буклет с фотографиями музыкантов. Старт продаж сборника предположительно будет дан на ноябрьских концертах «ДДТ» в рамках тура «История звука».