Фильм о группе Queen вышел в прокат

Первая информация о фильме появилась в 2010 году. Подготовка к съемкам началась лишь в июле 2017. За этот период сменилось несколько режиссеров и актеров, исполняющих роль Фредди Меркьюри.

В конечном варианте солиста группы Queen сыграл американский актер египетского происхождения Рами Малек.

Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху, благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта «Live Aid», ставшего одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

Съемки фильма начались в сентябре 2017 в Лондоне. Около Хемел Хемпстеда на аэродроме RAF Bovingdon была построена копия сцены концерта Live Aid.

Официальный саундтрек к фильму состоит из хитов Queen и ранее неизданных записей.

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С сегодняшнего дня фильм вышел в широкий прокат в кинотеатрах страны.