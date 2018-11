Фильм о группе Queen вышел в прокат

«Музыкальные вкусы туристов и болельщиков, которые приехали в Москву на матчи ЧМ-2018, разнятся. Творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев. Поэтому когда в метро звучат кавера на песни We Will Rock You и We Are The Champions (Queen), Nothing Else...