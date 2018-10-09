Гарик Сукачев разбил микрофон ради бабушки

Причем, если калужане готовы были ради «бабушки» разнести по кирпичу всю Арену КТЗ, Сукачёв тоже продемонстрировал готовность кое-чем пожертвовать ради курящей родственницы — а именно частью гонорара, с которой ему, видимо, придется расстаться в качестве компенсации стоимости разбитого микрофона. Это театрально-драматическое хулиганство он совершил, безжалостно бросая микрофон на пол после каждого припева завершающего номера. А после прощальных слов звук с размаху низвергнутого под ноги артиста микрофона был таким громким, что смог перебить животный рёв восторженной публики. Словом, концерт, мягко говоря, удался.



Гарик Сукачев

В недолгую минуту затишья маэстро посетовал, что в последнее время не часто бывает на Калужской земле. Хотя личные связи с ней довольно крепкие: во-первых, его супруга, Ольга, родом из деревни одного из районов области, во-вторых, в Козельском районе Игорь Иванович снимал как режиссёр один из своих фильмов — «Праздник». В той ленте 17 лет назад были задействованы и калужские актёры. Когда Сукачёв стал об этом рассказывать, оказалось, что некоторые из них пришли на концерт.

И романтика осенней грусти, и фирменное безбашенное веселье с элементами хулиганства, и лирическое «да здравствует любовь», и музыкальные приветы из Москвы, и даже цыганщина — за эти два часа в КТЗ было всё, и это всё в одинаковой степени восторга было поддержано калужанами.

Ника TV