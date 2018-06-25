Саинхо Намчылак даст концерт в поддержку нового альбома

В нем примет участие авангардист, импровизатор, саксофонист и флейтист Сергей Летов (Москва), который в концертной практике, кроме основного инструмента, применяет еще и электронные духовые синтезаторы и MIDI-контроллеры. А также Алексей Борисов (Москва) - музыкант, композитор, основатель культовой группы «Ночной Проспект», экспериментального электронного проекта F.R.U.I.T.S. и участник этно-электронного проекта «Волга».

Релиз Sainkho EthnoTribal b.p.m. изначально планировался как виниловый, в котором Саинхо, вместе с московскими и петербургскими электронными музыкантами запишут уникальные треки, которые будут выпущены ограниченным тиражом – всего 300 копий, на виниловом носителе. Позже появилась идея тиражом 500 экземпляров выпустить и компакт-диск, который будет содержать дополнительные композиции. Дизайн этих с самого начала раритетных изданий будет совершенно уникальным. Средства на выпуск пластинки решено было собрать средства посредством краудфандинга на Планета.ру – planeta.ru/campaigns/sainho

Одновременно с этим, 7 июля в галерее «Борей» для посетителей откроется выставка Саинхо «Хор меня». Каждое произведение на экспозиции будет сопровождаться голосом певицы, и в одном помещении зазвучит одновременно множество голосов. Некоторые будут петь, некоторые читать, а где-то будет необходимо прислушаться к шепоту. В рамках вернисажа 6 июня запланирован аудио-визуальный перформанс при участии Алексея Борисова (вход по приглашениям).

Саинхо Намчылак - женщина с экзотическим именем и загадочным шаманским голосом. Тувинская певица, сменившая Сибирь на Москву, а затем - по воле судьбы - ставшая «гражданкой мира». За уникальные способности певицу называют женщиной с тысячью голосами. Она владеет техникой горлового пения хоомей, исполняет этническую музыку народов Сибири и Севера, тибетское двуголосие, джазовые импровизации, и даже электронику. Её творчество, увы, больше популярно в Европе, где она живет и работает на протяжении многих лет.

7 июля, 20:00, Fish Fabrique Nouvelle (Санкт-Петербург)