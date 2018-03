Семья Марвина Гэя выиграла суд о плагиате

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Родственники артиста подавали иск против Робина Тика и Фаррелла Уильямса из-за хита Blurred Lines (2013). По мнению истцов, он похож на композицию Гэя Got To Give It Up (1977).

В 2015 году окружной суд принял решение в пользу семьи Гэя, но приговор оспорили. Тогда же сообщалось, что Уильямсу и Тику сократили штраф за плагиат песни.

Теперь апелляционный суд поддержал данный вердикт. Он также подтвердил выплату семье Гэя 50% будущих отчислений от Blurred Lines.