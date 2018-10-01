Умер блюзовый певец Otis Rush

Как сообщается на официальном сайте музыканта, смерть наступила из-за осложнений от инсульта, который он перенес в 2003 году. 29 апреля Отис Раш отметил свой 84-й день рождения.



Отис Раш

Для его гитарного стиля характерны медленный нагнетаемый звук, джазовое арпеджио и тенденция к долгим нотам. Его музыка вкупе с такими исполнителями как Лютер Эллисон, Magic Sam, Buddy Guy и Альберт Кинг стала известна как западный чикагский блюз, оказавший влияние на Майка Блумфилда, Эрика Клэптона, Питэра Грина и Стиви Рэй Вона.

Отис Раш — левша, но в отличие от многих «леворуких» гитаристов играл на «правой» гитаре с непереставленными струнами. Считалось, что это влияет на звук его гитары.