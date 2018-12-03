Вышел саунтдрек Сержа Танкяна к фильму «Спитак»

«Спитак» — драматический фильм режиссёра Александра Котта, рассказывающий о Спитакском землетрясении — крупнейшем в истории Армении — и мужчине по имени Гор, возвращающемся после катастрофы в оставленную им когда-то Армению в поисках своей семьи.

«Это по-настоящему тяжелый фильм», - рассказал Серж журналу Rolling Stone. - «Я сочинил для него современно звучащий саундтрек с очень легкими пианино и потусторонними звуковыми ландшафтами. Очень мечтательный, местами мрачный, местами яркий».

Национальная киноакадемия Армении выдвинула фильм армяно-российского производства "Спитак" на номинацию премии Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар") в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Фильм «Спитак» вышел в российский прокат 29 ноября 2018 года.