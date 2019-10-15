«Агриппина» в Ковент-Гардене: Джойс ДиДонато и Гендель

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Опера 24-летнего Генделя о политических манипуляциях в древнем Риме нашла свое воплощение в остроумной и нервной постановке Барри Коски (Barrie Kosky) в Ковенет-Гардене. «Агриппина» с Джойс ДиДонато (Joyce DiDonato) в главной роли. И это, безусловно, одна из лучших ее ролей.

Удивительная энергия и творческая плодотворность композитора вкупе с блестящим остроумием либреттиста Винченцо Гримани впервые была сыграна в Венеции в 1709 году и воспринята не иначе как шедевр.

«Амбициозные обязательства не связаны никакими законами», - утверждает Агриппина, жена императора Клавдия и мать Нерона, сына от предыдущего брака. Эта опера о том, как властная и власть предпочитающая императрица пытается обеспечить преемственность на троне для своего сына, идя наперекор слабовольному Клаудио, чей выбор пал на морально честного, верного Отона. Как это часто бывает у Генделя, власть и желания неразрывно взаимосвязаны, и повествование представляет собой сложную сеть множественных обманов, и Агриппина вовсю использует свою сексуальность, дабы добиться желаемого.

Постановка Барри Коски, премьера которой состоялась в Баварской государственной опере в начале этого года, теперь идет на сцене Ковент-Гардена. Это стремительная, остроумная, хорошо продуманная и иногда откровенно резкая интерпретация «Агриппины».

Декорации Ребекки Рингст (Rebecca Ringst) представляют собой в два яруса три металлических прямоугольника, со всех сторон закрытые железом, которые либо приподнимаются совсем, открывая зрителю ряды темных коридоров власти, где властвует грозная Агриппина; либо чуть приоткрыты, и мы видим пышное, ярко-розовое пятно платья мятущейся по верхнему этажу Поппеи, стремящейся убежать от назойливо преследующего ее Клаудии; либо в ярко освещенную квартиру, где хитрющая Поппея искусно обводит вокруг пальца и Клаудио, и его пасынка, и своего возлюбленного Отона.

Нерон Франко Фаджиоли (Franco Fagioli), татуированный психопат в толстовке с капюшоном, находит понимание и сочувствие у публики. Потенциальные любовники Агриппины - Паллас итальянского баса Андреа Мастрони (Andrea Mastroni) и застенчивый Нарцисс американского контртенора Эрика Юренаса (Eric Jurenas) - на удивление забавные, хотя и слишком много суетятся. Но, тем не менее, получается весело и смешно. Клаудио Джанлюки Буратто (Gianluca Buratto) - жесток и чрезвычайно назойлив в своем внимании к Поппеи, в то время как Гендель вкладывает в его чувства к молодой женщине и привязанность, и трогательную искренность.

Режиссер отказывается от сцены, в которой Юнона спешно спускается с Олимпа, чтобы даровать благословения заблудшему человечеству и заменяет его музыкой из L'Allegro, Il Penseroso ed Il Moderato.

Джойс ДиДонато (Агриппина). У ее ног - Паллас в исполнении итальянского баса Андреа Мастрони
Джойс ДиДонато (Агриппина). У ее ног - Паллас в исполнении итальянского баса Андреа Мастрони

Пение - впечатляет. Американское соблазнительное меццо-сопрано ДиДонато показала себя непревзойденной актрисой в этой роли. Лондонская критика единодушна в том, что это ее лучшее исполнение, безупречно исполненное вокально. Из пяти ролей, что мне довелось услышать, однозначно - Агриппина! Ее ария Pensieri, Voi Mi Tormentate, продемонстрировавшая такую бездну неуверенности в себе, несет трагическую интенсивность. Позже, празднуя свое торжество, она вдруг превращается в рок-диву, с триумфом вышедшую на сцену с микрофоном в руках.

Английское сопрано Люси Кроу создала прекрасную Поппею, чрезвычайно обаятельную, восторженно чувственную. Клаудио в исполнении итальянского баса Джанлука Буратто, дебютанта на сцене Королевской оперы - привлекательный, но опасный, звучит восхитительно в широком вокальном диапазоне.

Английское сопрано Люси Кроу создала прекрасную Поппею. Франко Фагиоли как Нерон
Английское сопрано Люси Кроу создала прекрасную Поппею. Франко Фагиоли как Нерон

Между тем металлический тон контртенора аргентинца Франко Фагиоли как Нерон и его стремительная колоратура резко контрастируют с лирической теплотой и сдержанностью контральто Иэстина Дэвиса.

Оркестр эпохи Просвещения находится в прекрасной форме под управлением энергичного и одержимого Максима Емельянычева и повиновался не только взмаху его головы, но даже малейшему движению его темных кудрей. Он сам играл на клавесине.

Особое благодарное слово – дизайнеру по свету Иоахим Клейн (Joachim Klein). Без него эта постановка была бы иной.

Людмила ЯБЛОКОВА, Лондон
Фото: Tristram Kenton

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