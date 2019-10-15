«Агриппина» в Ковент-Гардене: Джойс ДиДонато и Гендель

Удивительная энергия и творческая плодотворность композитора вкупе с блестящим остроумием либреттиста Винченцо Гримани впервые была сыграна в Венеции в 1709 году и воспринята не иначе как шедевр.

«Амбициозные обязательства не связаны никакими законами», - утверждает Агриппина, жена императора Клавдия и мать Нерона, сына от предыдущего брака. Эта опера о том, как властная и власть предпочитающая императрица пытается обеспечить преемственность на троне для своего сына, идя наперекор слабовольному Клаудио, чей выбор пал на морально честного, верного Отона. Как это часто бывает у Генделя, власть и желания неразрывно взаимосвязаны, и повествование представляет собой сложную сеть множественных обманов, и Агриппина вовсю использует свою сексуальность, дабы добиться желаемого.

Постановка Барри Коски, премьера которой состоялась в Баварской государственной опере в начале этого года, теперь идет на сцене Ковент-Гардена. Это стремительная, остроумная, хорошо продуманная и иногда откровенно резкая интерпретация «Агриппины».

Декорации Ребекки Рингст (Rebecca Ringst) представляют собой в два яруса три металлических прямоугольника, со всех сторон закрытые железом, которые либо приподнимаются совсем, открывая зрителю ряды темных коридоров власти, где властвует грозная Агриппина; либо чуть приоткрыты, и мы видим пышное, ярко-розовое пятно платья мятущейся по верхнему этажу Поппеи, стремящейся убежать от назойливо преследующего ее Клаудии; либо в ярко освещенную квартиру, где хитрющая Поппея искусно обводит вокруг пальца и Клаудио, и его пасынка, и своего возлюбленного Отона.

Нерон Франко Фаджиоли (Franco Fagioli), татуированный психопат в толстовке с капюшоном, находит понимание и сочувствие у публики. Потенциальные любовники Агриппины - Паллас итальянского баса Андреа Мастрони (Andrea Mastroni) и застенчивый Нарцисс американского контртенора Эрика Юренаса (Eric Jurenas) - на удивление забавные, хотя и слишком много суетятся. Но, тем не менее, получается весело и смешно. Клаудио Джанлюки Буратто (Gianluca Buratto) - жесток и чрезвычайно назойлив в своем внимании к Поппеи, в то время как Гендель вкладывает в его чувства к молодой женщине и привязанность, и трогательную искренность.

Режиссер отказывается от сцены, в которой Юнона спешно спускается с Олимпа, чтобы даровать благословения заблудшему человечеству и заменяет его музыкой из L'Allegro, Il Penseroso ed Il Moderato.



Джойс ДиДонато (Агриппина). У ее ног - Паллас в исполнении итальянского баса Андреа Мастрони

Пение - впечатляет. Американское соблазнительное меццо-сопрано ДиДонато показала себя непревзойденной актрисой в этой роли. Лондонская критика единодушна в том, что это ее лучшее исполнение, безупречно исполненное вокально. Из пяти ролей, что мне довелось услышать, однозначно - Агриппина! Ее ария Pensieri, Voi Mi Tormentate, продемонстрировавшая такую бездну неуверенности в себе, несет трагическую интенсивность. Позже, празднуя свое торжество, она вдруг превращается в рок-диву, с триумфом вышедшую на сцену с микрофоном в руках.

Английское сопрано Люси Кроу создала прекрасную Поппею, чрезвычайно обаятельную, восторженно чувственную. Клаудио в исполнении итальянского баса Джанлука Буратто, дебютанта на сцене Королевской оперы - привлекательный, но опасный, звучит восхитительно в широком вокальном диапазоне.



Английское сопрано Люси Кроу создала прекрасную Поппею. Франко Фагиоли как Нерон

Между тем металлический тон контртенора аргентинца Франко Фагиоли как Нерон и его стремительная колоратура резко контрастируют с лирической теплотой и сдержанностью контральто Иэстина Дэвиса.

Оркестр эпохи Просвещения находится в прекрасной форме под управлением энергичного и одержимого Максима Емельянычева и повиновался не только взмаху его головы, но даже малейшему движению его темных кудрей. Он сам играл на клавесине.

Особое благодарное слово – дизайнеру по свету Иоахим Клейн (Joachim Klein). Без него эта постановка была бы иной.

Людмила ЯБЛОКОВА, Лондон

Фото: Tristram Kenton