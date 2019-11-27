«Орфей» Филиппа Гласса завершил в Coliseum серию опер об Орфее

Эта опера увидела свет в 1993 году в Америке, в Великобритании ее впервые услышали спустя двенадцать лет назад, 27 мая 2005 года на малой сцене (Linbury studio) в Королевской опере. И вот сейчас, в ноябре, она идет на сцене лондонского Колизея.

Опера Гласса основана на увлекательном пересказе французским писателем поэтом и драматургом Жаном Кокто (Jean Cocteau) фильма «Орфей» (1950). Текст написан на французском языке и непосредственно, слово в слово, взят из фильма и переведен на английский режиссером Нетией Джонс и Эммой Дженкинс (Netia Jones и Emma Jenkins).

«Орфей» состоит из двух частей и восемнадцати сцен под названием Кафе, Дом Орфея и Эвридики, шале Принцессы, кабинет комиссара, погоня. Архитектура второго акта Подземного мира напоминает какой-то разрушенный дворец в стиле барокко. Действие начинается с репризы, затем - путешествие в ад, Орфей и Принцесса, вердикт, возвращение… Примерно так. Теперь о сюжете. И это – совсем другая история, пожалуй, только один момент напоминает нам оригинальную историю Глюка: условие, при котором герои возвращаются из подземного мира.

Орфей - тщеславный поэт из Парижа, одержимый бессмертием, подстрекает на смерть своего харизматичного и более успешного соперника Сегеста. И тот погибает, сбитый мотоциклистами. В сопровождении гида-шофера по имени Хёртбиз появляется Принцесса (она же - эмиссар смерти), дабы забрать душу (и тело тоже) убитого поэта. Так она встречается с Орфеем, в которого влюбляется с первого взгляда.



Влюбленные Орфей и Принцесса (сопрано Дженифер Франс и баритон Николас Лестер)

Орфей женат на Эвридике, но их брак скучен, даже несмотря на то, что Эвридика ждет ребенка. Большую часть времени она проводит одна, в ожидании мужа. Тот же предпочитает слушать радио в одиночестве, особенно мистические программы. Но с недавней поры в их жизни появился новый друг, посредник между живыми и мертвыми Хёртбиз, на попечение которого Орфей с легким сердцем «скидывает» раздраженную и вечно несчастную Эвридику. Этот Хёртбиз трогательно влюбляется в Эвридику. Она – на грани смерти, но Орфей обращает на нее внимание только тогда, когда узнает, что она мертва.



Эвридика (сопрано СараТайнан), возлежащая на диване в платье той же расцветки, что и обивка дивана и обои в комнате

Это Хёртбиз уговаривает Орфея спуститься через зеркальные двери в подземный мир за Эвридикой. На пути их встречаются разные фигуры, в том числе и узнаваемые исторические лица. Заседает судебный трибунал, но страсть всемогуща и в том мире, и Орфей бросается в объятия Принцессы, а Хёртбиз - Эвридики. Трибунал выносит решение. Орфей и Эвридика возвращаются в земную жизнь при условии, что он никогда не взглянет ей в лицо. Хёртбиз сопровождает их на землю. Вернувшись домой, Орфей уединяется в своей студии и по-прежнему избегает жены. В момент очередной ссоры Орфей смотрит Эвридике в лицо, и она исчезает. Хёртбиз вкладывает пистолет в руки Орфея, и тот, не мешкая, стреляет в себя. Он же обещал Принцессе вернуться!

Орфей снова в подземном мире, и снова в объятиях Принцессы, но она повелевает Хёртбизу вернуть Орфея к жизни, и они выводят его из подземелья через стеклянные зеркала - двери, и он оказываются в спальне Эвридики, скучающей в ожидании мужа. Счастливый конец. Хотя кому нужны такие отношения и такая «любовь» Орфея! Пара из подземелья возвращается в свой мир.

Но эта постановка Нэтия Джонса (Neti Jones) не столько о любви. Это амбивалентные притчи о метафизической природе творчества и художественного бессмертия, где зеркала являются дверями в загробный мир. И только с осознанием своей собственной смертности Орфей восстанавливает свою эмоциональную силу, которая позволяет ему игнорировать испытания обычной жизни. Это также размышления и о потере (смерти близких) и мимолетности бытия. Во время написания оперы Филипп Гласс, как известно, скорбел по только что умершей подруге жизни Кенди Джерниган.

Цифровые часы отсчитывают минуты и ведут нас то назад, то вперед во времени. Постоянно сменяющийся видеоряд предлагает фрагменты из оригинального фильма Кокто, спроецированного на задний план сцены, многочисленные сцены – на меньших экранах: в какие-то моменты вся сцена превращается в кинозал. Мерцающие черно-белые изображения по идее должны бы подчеркивать действие, помогать охарактеризовать персонажей, но слишком- слишком много всего происходит в одно и то же время, и цель – не всегда достигнута.

Стройные вокальные линии и прохладные, четкие текстуры явно выдают неравнодушие композитора к французской музыке и ее влияние на его творчество. Но все-таки – это лишь фоновая дорожка, незатейливая, неназойливая, расслабляющая – к происходящему на сцене действию. В партитуре Гласса нет ни одного незабываемого музыкального эпизода. Приятная, безобидная музыка, не освещающая ни характер, ни действие.

Однако партитура была проведена дирижером Джеффри Патерсон и оркестром Английской Национальной Оперы с безупречной грацией, удивительной ясностью и теплотой.

Превосходный актерский состав, в котором однозначно доминирует Принцесса в исполнении сопрано Дженифер Франс (Jennifer France) - холодная, великолепно властная и изысканная. Баритон Николас Лестер (Nicholas Lester) создает красиво-звучащий, хотя и не всегда сочувствующий образ Орфея. Энтони Грегори (Anthony Gregory) - угрюмый, привлекательный Сегесте, и Никки Спенс (Nicky Spence) с тихим голосом, как Хёртбиз, со сдержанным пылом заботящийся о сопрано Саре Тайнан (Sarah Tynan), вернее - о ее героине, раздраженной и несчастной Эвридике.

После «Орфея и Эвридики» Глюка – это, безусловно лучшее, что мы увидели, - «Орфея в аду» Оффенбаха, «Маски Орфея» Харрисона Бёртуистла, которые вызвали очень неоднозначные споры и много негативной критики, опера Гласса – достаточно стильный, порой тревожный, волнующий спектакль. И чрезвычайно монотонный… И опять неоднозначное восприятие.

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Tristram Kenton