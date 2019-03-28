Ozzy Osbourne может стать рыцарем

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На сайте change.org появилась петиция, призывающая присвоить вокалисту Black Sabbath рыцарский титул.

Кампанию запустила некая Хелен Майдиотис, сообщает Rock FM. Она требует, чтобы музыканта официально называли сэр Оззи Осборн в знак признания как его сольного вклада в музыку, так и за его работы в составе Black Sabbath. Хелен хочет достигнуть планки как минимум в 5000 подписей.

Оззи Осборн
Оззи Осборн

Петиция, адресованная департаменту культуры, медиа и спорта Великобритании, составлена следующим образом:

«Пять десятилетий мистер Осборн радует весь мир своей музыкой. Благодаря своей неисчерпаемой выносливости, энергии и преданности музыкальному делу он без устали работал, развлекая нас со времён, когда он стал первым фронтменом Black Sabbath в 1968 году, и по сей день».

«Он выиграл бессчётное количество наград и почётных званий. Он был первым, чья звезда появилась на бирмингемской Аллее звёзд, и также был отмечен звездой на Аллее звёзд в Голливуде».

Дважды его просили выступить в Букингемском Дворце: на золотой свадьбе Королевы и на Королевском варьете (ежегодное благотворительное мероприятие). Его имя – синоним индустрии развлечений для всех поколений от мала до велика».

На момент публикации новости петиция собрала более трёх тысяч подписей.

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