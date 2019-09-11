Радиостанции до сих пор разрабатывают «единый радиоплеер»

Об этом ТАСС в среду сообщил вице-президент Российской академии радиовещания (РАР) Юрий Костин на полях Международного форума русскоязычных вещателей, проходящего в Москве.

"Мы находимся в стадии тендера по выбору подрядчика, который будет осуществлять эту работу. Надеемся на осенней конференции Академии, в ноябре, показать бета-версию плеера", - отметил он.

Плеер будет доступен для пользователей через браузер, в мобильных приложениях, на телевидении. Костин полагает, что платформа станет одним из действенных механизмов в продвижении радиоиндустрии в цифровой среде и защите контента в интернете от пиратов.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пообещал поддержку радиостанциям в борьбе с пиратами. "Мы будем создавать новые дополнительные возможности для всех вас, чтобы вы могли защищать свои права, как минимум на территории Российской Федерации, используя достаточно продвинутое современное законодательство, которое у нас создано для защиты интеллектуальных прав ваших компаний, ваших радиостанций", - сказал он.

Участники форума подчеркнули необходимость налаживания сотрудничества русскоязычных вещателей во всем мире. Вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, считает, что необходимы программы по финансированию такого сотрудничества. Кроме того, по его мнению, в объединении вещателей помогли бы новые технологические решения, включая единый радиоплеер.

Ранее первый заместитель генерального директора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий сообщил корреспонденту ТАСС, что наличие единого плеера сделает более удобным прослушивание радиостанций в автомобилях, через голосовые помощники и другие подключенные к интернету устройства. По его мнению, плеер позволит увеличить как аудиторию отдельных станций, так и количество радиослушателей в общем. В создании платформы принимают участие крупнейшие по аудитории радиохолдинги - "ГПМ Радио", "Европейская медиагруппа", "Крутой медиа", "Мультимедиа холдинг", "Выбери радио" и другие вещатели.