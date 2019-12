Spotify назвал итоги десятилетия и 2019 года в музыке

Как сообщает Variety, согласно чартам стримингового сервиса, самым востребованным артистом 2010-х стал Дрейк — в общей сложности его песни слушали 28 млрд раз.

Второе место рейтинга занял Эд Ширан, а его хит «Shape of You» возглавляет чарт треков (более 2,3 млрд прослушиваний).



Эд Ширан

Среди исполнительниц лидирует Ариана Гранде.

Полные списки десятилетия выглядят следующим образом:

Самые прослушиваемые артисты десятилетия (без разделения по полу)

1. Дрейк

2. Эд Ширан

3. Post Malone

4. Ариана Гранде

5. Эминем

Самые прослушиваемые артистки десятилетия

1. Ариана Гранде

2. Рианна

3. Тейлор Свифт

4. Сиа

5. Бейонсе

Самые прослушиваемые треки десятилетия

1. «Shape of You» – Эд Ширан

2. «One Dance» – Дрейк, Kyla, WizKid

3. «Rockstar (feat. 21 Savage) – Post Malone

4. «Closer» – Halsey, The Chainsmokers

5. «Thinking out Loud» – Эд Ширан

Кроме того, Спотифай подвел итоги 2019 года. Post Malone - самый популярный исполнитель 2019 года с более чем 6,5 миллиардами прослушиваний по всему миру; «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Билли Айлиш - самый популярный альбом года; «Сеньорита» Шона Мендеса и Камиллы Кабелло - самая популярная песня года с более чем 1 миллиардом прослушиваний, за которой следует «Плохой парень» Айлиш с более чем 990 миллионами прослушиваний.

Spotify Wrapped Глобальные топ-листы 2019 года:

Самые прослушиваемые исполнители

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

Самые прослушиваемые альбомы

1. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

2. Hollywood’s Bleeding – Post Malone

3. thank u, next – Ariana Grande

4. 6 Collaborations Project – Ed Sheeran

5. Shawn Mendes – Shawn Mendes

Самые прослушиваемые песни

1. “Señorita” – Camila Cabello, Shawn Mendes

2. “bad guy” – Billie Eilish

3. “Sunflower” – Post Malone, Swae Lee

4. “7 Rings” – Ariana Grande

5. “Old Town Road – Remix” – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus



Билли Айлиш

Самые слушаемые артистки

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Camila Cabello

5. Halsey

Самые слушаемые артисты

1. Post Malone

2. Ed Sheeran

3. Bad Bunny

4. Khalid

5. J Balvin

Самые слушаемые в США артисты

1. Post Malone

2. Drake

3. Billie Eilish

4. Ariana Grande

5. Khalid

Самые слушаемые в США артистки

1. Billie Eilish

2. Ariana Grande

3. Taylor Swift

4. Halsey

5. Cardi B