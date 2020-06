Дети Дианы Арбениной сбежали из самоизоляции в клипе «Казино»

Радио + Youtube чарт TopHit 22 - 28 мая 2020

Little Big - Uno② Little Big - Hypnodancer③ Intelligency - Август④ Artik & Asti - Девочка танцуй⑤ Zivert - ЯТЛ⑥ Niletto - Любимка⑦ Макс Барских - Лей, не жалей⑧ The Weeknd - Blinding Lights⑨ Клава Кока - Покинула чат⑩ Doja Cat - Say So

© TopHit.ru

The Hot 100 чарт Billboard 24 - 30 мая 2020

Megan Thee Stallion feat. Beyonce - Savage② Doja Cat feat. Nicki Minaj - Say So③ The Weeknd - Blinding Lights④ DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar⑤ Drake - Toosie Slide⑥ Future feat. Drake - Life Is Good⑦ Roddy Ricch - The Box⑧ Dua Lipa - Don't Start Now⑨ Justin Bieber feat. Quavo - Intentions⑩ Post Malone - Circles

© Billboard.com