Дети Дианы Арбениной сбежали из самоизоляции в клипе «Казино»

Все смешалось в доме Арбениных. Веселый, практически марктвеновский сценарий; подмосковный дом, с его жизнью, атрибутами и артефактами, ставший съемочным павильоном; главные герои Артем и Марта, применяющие на практике актерские навыки, выученные в студии Константина Хабенского; мама Диана, репетирующая с музыкантами «Ночных Снайперов» и, кажется, застигнутая врасплох; режиссер Екатерина Резвова, командующая съемками на расстоянии в две тысячи километров; лабрадор Гриша, не желающий залезать в машину…

Все это, подкрепленное адреналином, смехом, командным снайперским духом, вылилось в маленькую захватывающую историю побега от карантинной реальности, дистанционных уроков и безнадежного начала лета к чему-то новому и неизведанно-увлекательному. Клип-надежда, авантюра в семье, которая, даже сбегая от реальности, остается семьей. Долгие съемки, бесконечные дубли, коптер, улетевший на соседний участок, строптивая машина, газующая в никуда, собакогришин дебют, с не всегда удачными попытками, споры и творческий поиск - остались за кадром. А результат – легкая, как тот же полет квадрокоптера, история о семье, приключениях и любви.

Некоторые детали из первых уст:

«Идея, как водится, родилась спонтанно. Наблюдала за детьми, видела, как им непросто с непривычки обучаться дистанционно, и как они мечтают захлопнуть Zoom и убежать на улицу. Так и родилась эта веселая, но, понятно, несерьезная история побега. Предложила реализовать идею Кате Резвовой, с которой мы сотрудничали ранее по постановке нашего шоу в «Олимпийском». В съемках был задействован весь дом и наша снайперской студия, которую мы строили всем миром на planeta.ru», - говорит Диана Арбенина.

«У нас оказались супердети, не теряющие оптимизм до двух ночи, готовые импровизировать и оставаться детьми даже под прицелом камер. Нам хотелось сделать процесс съемок игровым и легким для наших актеров, чтобы они были сами собой. Мы разрешали им хулиганить, они были в восторге от общения по рациям, от возможности засунуть собаку в машину и так далее. Это было классно. Мы много смеялись, накидывая возможные сценарии происходящего, и практически все из этого вошло в финальное видео. Главное, что получилось очень весело и правдиво. По-моему, это вообще два основных принципа, которые идут с Дианой по жизни и по творчеству», - рассказывает Екатерина Резвова.



Диана, Марта и Артем Арбенины

Марта Арбенина: «Съемки в клипе мне очень понравились. А еще один из двух дней мы не учились, и это тоже очень понравилось! Было иногда сложно – очень много дублей, но все равно здорово! Больше всего мне понравилось, как мы запихивали Гришу в багажник, а еще смотреть, как работают операторы, в будущем хочу быть именно оператором».

Артем Арбенин: «Мне понравилось, что можно было участвовать не только как актер, но и иногда помогать на площадке. Я кричал «Так! Еще дубль!» или «Хлопушку давай!» Вместе с Мартой мы каждой камере свое имя: камера Мэттью, камера Тима и так далее. И коптером я помогал управлять. Мы после первого дня спросили маму, возьмет ли она нас еще сниматься в клипе. Ответила, что зависит от того, как будем учиться…»

«Этот клип случился отчасти благодаря карантину. Парадоксально, но, если бы не он, мне не пришло бы в голову сделать классный, веселый и добрый ролик, именно в домашних и дорогих сердцу локациях. Ведь в это непростое время мы как никогда раньше понимаем, как нам дороги наши близкие. Ведь рок-н-ролл - это не героический профиль, это внутренняя молодость и умение во всем, что тебе предлагает жизнь, находить ироничную сторону, и не бояться казаться смешным. Мне кажется, у нас это получилось» - признается Диана Арбенина