Филипп Киркоров - «Романы. Часть 1»

Первое музыкальное издательство, 2020.

Жанр: поп.

Так бывает, когда у артиста скапливается куча уже купленных, оплаченных песен, а деть их буквально некуда. Раскрутить не получится, а деньги уплачены. Вот и выходит свалка из полутора десятка песен, и это только первая часть! Страшно подумать, сколько еще песен купил Филипп в свое время, а как пристроить — не придумал. К дню рождения Филиппа уже узнаем, - когда выйдет вторая часть…

«Удивительная история у каждой песни. Они попали в папку «неизданное». Каждая композиция ждала долго своего выхода. И вот наступил тот самый момент, когда вместе 16 песен зазвучали особенно. Именно все вместе, в альбоме. У них случился свой «роман» друг с другом», - говорится в пресс-релизе.

И ведь нельзя сказать, что песни сколько-нибудь плохи. Все это весьма крепкие треки в духе раннего Киркорова — мелодия развивается, тема интересная, композиция на загляденье. Много просто классического Киркорова - «Это была любовь», «Любимые люди», «Гореть на ветру», «Скажи, любовь», «Сладкая да горькая». Они хороши, эти баллады и среднетемповые боевики. Думаю, что Филипп ощущает собственную вину в несвоевременном выходе этих песен по разным причинам. Почти каждая могла бы стать суперхитом, если бы получила должную огласку. Но не вышла и не получила. А ведь авторы работали, и очень хорошо работали. Для них особенно печально оказаться в этой свалке истории. Но так сложилось, и вряд ли что-то можно изменить. Гораздо лучше, что эти песни вообще вышли, а не утонули в тишине.

Есть и закавыки. Издавая «неизданное», стоило бы из уважения указать авторов песен, которые десятилетиями ждали их выхода. Но Киркоров даже не счел нужным их указать, имен нет ни на одной цифровой платформе, нет и на сайте самого артиста. Это выглядит неловкостью, но очень неприятной.

Три песни уже вышли синглами, в том числе заглавная «Романы», написанная украинским композитором Артемом Пивоваровым. Забавно, что внимание к песне привлек скорее скандальный клип, где Екатерина Варнава в образе сексуальной прихожанки соблазняет «католического священника» Киркорова. К треку с семплированным банджо и привычной любовной лирикой про «беспризорную» и «малохольную» слезу клип имеет отношение чуть больше, чем никакое. Законы хайпа сыграли в свою игру.



«Романы. Часть 1»

И еще одно наблюдение. Вокал записывался явно в разные годы и десятилетия, и это сильно заметно. Чем позже, - тем больше низкого хрипловатого регистра и почти задыхающегося верхнего. Филипп практически перестал заниматься собственным вокалом. И это печально. Природные данные генетически сильны, и Киркоров до сих пор держит чистоту нот в должном порядке, но стал порядком задыхаться и испытывать сложности при более-менее длительностях. Иногда просто хочется срочно позвать фониатра. Не хотелось бы терять одного из лучших российских поп-вокалистов из-за какой-то там светской жизни.

Выбрать лучшие треки альбома непросто. Скверных песен тут просто нет. Они просто не вошли в мир вовремя, а сегодня многие кажутся будто не из сегодняшнего дня. Очевидно, что «Любимые люди», «Сладкая да горькая» и потрясающие баллады «Прости» и «Ты у меня в крови», - первоклассные песни, и заслуживают полноценной жизни, пусть даже в обновленных аранжировках.

Об аранжировках тоже стоит упомянуть. Вообще все треки сделаны в электронике, иногда с привлечением гитариста. Это так странно. Вся модная музыка сегодня — живая, семплы лишь оттеняют живой состав, или в случае Билли Айлиш дают эффектную обработку на вокал, - не отменяя прелестей лайв-музицирования. Камилла Кабелло устраивает настоящие латино-перформансы с несколькими гитаристами. А звезда Филипп Киркоров, выросший на эстрадных оркестрах и группе «Рецитал», выдает в свет худосочные тыкопальцы в компьютерных DAW. Что это? Неразборчивость или пофигизм? Кажется, пора бы звезде сесть на настоящий рояль Steinway, и с хорошими музыкантами показать мастер-класс всем этим Айлиш и Биберам…

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН