Оркестр Гленна Миллера приедет в Москву отметить юбилей

Тур приурочен к 35-летию оркестра под управлением Салдена: за эти годы коллектив сыграл больше пяти тысяч концертов по всему миру, которые посетили пять миллионов зрителей. В 2020 году Салден также отметит личный юбилей: дирижеру исполнится 70 лет.



Оркестр Гленна Миллера

Видение джаза Гленна Миллера до сих пор считается исключительным, композиции заслуженно названы классикой свинга. Оркестр воссоздаст в зале атмосферу золотой эры свинга – Америки 30-х и 40-х годов. Это эпоха культовых музыкантов — Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Эллы Фитцжеральд. Коллектив исполнит хиты Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood, Pennsylvania 6-5000 и другие произведения.

Дата: 22 февраля 2020 года в 15.00 и 19.00.

Стоимость билетов: 1000 – 7000 рублей. Купить билет

Московский международный Дом музыки; Светлановский зал