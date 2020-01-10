Селена Гомес выпустила Rare, первый альбом за 5 лет

В него вошли 13 композиций, в том числе совместные треки с 6lack и Кидом Кади. Релиз выпущен на лейбле Interscope Records.

</DIV> <p>В недавнем интервью с Райаном Сикрестом Селена рассказывала, что работала над альбомом четыре года – с момента выхода последнего LP «Revival», который увидел свет в 2015 году. В своём твиттере Гомес также называла релиз «дневником» нескольких лет её жизни и писала, что в него вошла «самая честная музыка», которую она когда-либо создавала. Джимми Фэллону на его вечернем шоу он сказала, что альбом будет выдержан в стилистике "сильного попа", и что она экспериментировала с электрогитарой. <p><DIV class=box_foto align=center><a href="https://showbi.ru/upload/2020/01/10/20200110111258-d5018922.jpg" class="colorbox-load" title="Selena Gomez - Rare"><img src="https://showbi.ru/upload/2020/01/10/20200110111258-d5018922.jpg" alt="Selena Gomez - Rare"></a><BR><STRONG>Selena Gomez - Rare</STRONG></DIV> <p>Стандартное издание предстоящего альбома сопровождалось выпуском лид-сингла «Lose You To Love Me», выпущенного 23 октября 2019 года, и второго сингла «Look At Her Now», выпущенного 24 октября 2019 года. К обоим синглам были сняты видеоклипы. <div id="block-inject-1" class="block-inject block-inject-1"><div id="block-block-24" class="block block-block no-title odd first block-count-1 block-region-block-inject-1 block-24" ><div class="block-inner clearfix"> <div class="block-content content"><noindex><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- newsmuz растяжка --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3419110717134984" data-ad-slot="1733410552" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></noindex></div> </div></div></div><div class="clearfix"></div><p>Длительность альбома: 41:53 (стандартное издание) и 59:00 (делюкс-издание). <p><DIV class=box_foto align=center><a href="https://showbi.ru/upload/2018/10/11/20181011103629-93cfba1e.jpg" class="colorbox-load" title="Selena Gomez"><img src="https://showbi.ru/upload/2018/10/11/20181011103629-93cfba1e.jpg" alt="Selena Gomez"></a><BR><STRONG>Selena Gomez</STRONG></DIV> <p>Предыдущий альбом сольный студийный альбом американской певицы Селены Гомес Revival был выпущен в 2015 году, и имел огромный успех.</div></div></div><section class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix view-mode-full"><h2 class="field-label">Быстрый поиск: </h2><ul class="field-items"><li class="field-item even"><a href="/news/selena-gomez">Selena Gomez</a></li></ul></section> </div> <nav class="clearfix"><ul class="links inline"><li class="comment-add first last"><a href="/comment/reply/44401#comment-form" title="Поделитесь своими мыслями и мнением относительно данной публикации.">Добавить комментарий</a></li></ul></nav> </article> </div> <!-- Feed icons (RSS, Atom icons etc --> </section> <!-- /main-content --> <div class="region region-content-aside"><div class="region-inner clearfix"><div id="block-block-33" class="block block-block no-title odd first block-count-7 block-region-content-aside block-33" ><div class="block-inner clearfix"> <div class="block-content content"><noindex><script type="text/javascript" src="//yastatic.net/es5-shims/0.0.2/es5-shims.min.js" charset="utf-8"></script> <script type="text/javascript" src="//yastatic.net/share2/share.js" charset="utf-8"></script> <div style="float:left; padding-right:10px;" class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,moimir,gplus,twitter,lj,viber,whatsapp" data-counter=""></div> <sup>ПРОЧИТАЙ НОВОСТИ ПЕРВЫМ:</sup> <a href="https://t.me/newsmuz"><img src="/i/2014/telegram.png"></a></noindex></div> </div></div><div id="block-views-similar-block" class="block block-views no-title even last block-count-8 block-region-content-aside block-similar-block" ><div class="block-inner clearfix"> <div class="block-content content"><div class="view view-similar view-id-similar view-display-id-block view-dom-id-e9901c263b1a1894603fbeab37a63c37"> <div class="view-content"> <div class="views-row views-row-1 views-row-odd views-row-first"> <span class="views-field views-field-field-news-image-prev"> <span class="field-content news_prev"><img class="image-style-none" src="https://newsmuz.com/sites/default/files/_prev/world/g/gomez.jpg" width="60" height="80" alt="" /></span> </span> <span class="views-field views-field-title"> <h2 class="field-content"><a href="/news/2019/selena-gomes-rasskazala-pro-svoy-novyy-albom-44323">Селена Гомес рассказала про свой новый альбом</a></h2> </span> <div class="views-field views-field-field-teaser"> <div class="field-content">Селена Гомес поделилась с поклонниками подробностями о новом альбоме, который увидит свет 10 января 2020 года. </div> </div> <div class="views-field views-field-body"> <div class="field-content"><p><p>Как следует из трейлера, появившегося на канале артистки на YouTube, пластинка будет называться «Rare», и в неё войдут 11 треков, в том числе совместные работы с Кидом Кади и 6lack. В ролике также можно послушать отрывки нескольких песен.<br /> <br /> </p><p></p><div class="box_video" align="center"><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k8V518nIJyM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="">