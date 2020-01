Селена Гомес выпустила Rare, первый альбом за 5 лет

В него вошли 13 композиций, в том числе совместные треки с 6lack и Кидом Кади. Релиз выпущен на лейбле Interscope Records.

В недавнем интервью с Райаном Сикрестом Селена рассказывала, что работала над альбомом четыре года – с момента выхода последнего LP «Revival», который увидел свет в 2015 году. В своём твиттере Гомес также называла релиз «дневником» нескольких лет её жизни и писала, что в него вошла «самая честная музыка», которую она когда-либо создавала. Джимми Фэллону на его вечернем шоу он сказала, что альбом будет выдержан в стилистике "сильного попа", и что она экспериментировала с электрогитарой.



Selena Gomez - Rare

Стандартное издание предстоящего альбома сопровождалось выпуском лид-сингла «Lose You To Love Me», выпущенного 23 октября 2019 года, и второго сингла «Look At Her Now», выпущенного 24 октября 2019 года. К обоим синглам были сняты видеоклипы.

Длительность альбома: 41:53 (стандартное издание) и 59:00 (делюкс-издание).



Selena Gomez

Предыдущий альбом сольный студийный альбом американской певицы Селены Гомес Revival был выпущен в 2015 году, и имел огромный успех.