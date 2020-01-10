Селена Гомес выпустила Rare, первый альбом за 5 лет

В него вошли 13 композиций, в том числе совместные треки с 6lack и Кидом Кади. Релиз выпущен на лейбле Interscope Records.
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Новой песней артистка демонстрирует, что фаза эмоциональных переживаний завершена, и она готова двигаться дальше, пишет Intermedia.
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Бенни и Tainy начали работу над песней еще в декабре прошлого года, а потом пригласили принять участие в записи Селену и Джея, пишет Intermedia.
- Мне нравится, что всё получилось легко и гладко, а работа доставила нам всем четверым радость, которую мы подарим слушателям, - рассказал Tainy.
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