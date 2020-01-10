Селена Гомес выпустила Rare, первый альбом за 5 лет

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Третий студийный альбом Селены Гомес под названием «Rare», первый за 5 лет, вышел сегодня (слушать альбом).

В него вошли 13 композиций, в том числе совместные треки с 6lack и Кидом Кади. Релиз выпущен на лейбле Interscope Records.


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«Пышечка» Селена Гомес рассказала о травле за лишний вес

Певица и актриса Селена Гомес рассказала, что столкнулась с осуждением в социальных сетях из-за лишнего веса, когда лечилась от волчанки и испытывала другие проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Entertainment Tonight.

"Впервые я столкнулась с бодишеймингом (осуждение за полноту, худобу и другие физические недостатки, — Прим.ред.) в Сети, когда набрала вес. У меня волчанка. Также у меня есть проблемы с почками, высоким кровяным давлением и другие", — объяснила она.


Selena Gomez вернулась к жизни
Селена Гомес выпустила продолжение сингла «Lose You To Love Me» — «Look At Her Now» (смотреть клип).

Новой песней артистка демонстрирует, что фаза эмоциональных переживаний завершена, и она готова двигаться дальше, пишет Intermedia.



Селена Гомес сняла свой клип на айфон
Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me, который был полностью снят на IPhone (смотреть клип).

"Спасибо всем за то, что вы стоите рядом со мной, несмотря на взлеты и падения. Я не смогла бы сделать это без вас. Клип Lose You To Love Me снят на айфон", — написала она в инстаграме.




Selena Gomez легла в постель с тремя мужчинами
Селена Гомес, Джей Балвин, рэпер Бенни Бланко и пуэрториканский реггетон-исполнитель Tainy выпустили 28 февраля 2019 года сингл под названием «I Can’t Get Enough».

Бенни и Tainy начали работу над песней еще в декабре прошлого года, а потом пригласили принять участие в записи Селену и Джея, пишет Intermedia.

- Мне нравится, что всё получилось легко и гладко, а работа доставила нам всем четверым радость, которую мы подарим слушателям, - рассказал Tainy.