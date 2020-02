Тейлор Свифт высмеяла брутальных мужиков

The Man - это четвертый сингл из ее альбома Lover (2019). Ранее уже вышли синглами "ME!," "You Need to Calm Down" и "Lover."

Тейлор Свифт задается вопросом, на что была бы похожа ее жизнь, если бы она была особой противоположного пола. В клипе показаны брутальные мужчины, ведущие в соответствии со стандартами мачо. Они писают в метро, просыпают пепел на соседей, веселятся на яхтах с множеством девушек, пьют виски в клубах, бьют себя гордо в грудь на теннисном корте, женятся только на красотках гораздо моложе себя, широко расставляют ноги в общественном транспорте... В какой-то момент из кресла режиссера встает сама Тейлор и дает указания актеру быть «мужественнее».



Тейлор Свифт

На протяжении всей песни Свифт перечисляет двойные стандарты, которые она испытала за всю свою жизнь на глазах у публики. В какой-то момент она ссылается на Леонардо Ди Каприо, и на то, как его регулярно хвалят за то, что он встречается одновременно с разными женщинами. «Что на мне надето, если бы я был грубым / Могли бы все отделиться от моих хороших идей и силовых тренировок / И мы бы выпили за меня, о, пусть игроки сыграют / Я был бы как Лео в Сен-Тропе», - поет Свифт, которая была подвергнута критике в прошлом за ее знакомство с Лео.