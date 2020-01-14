В Москву приедет NOA

Ее творчество раскроет многогранность израильской музыки, уже завоевывавшей самые престижные награды в мире. Выступления Ахиноам Нини пройдут в сопровождении бас-гитариста Ора Лубианикера, перкусиста Гади Сери и композитора, аранжировщика, гитариста-виртуоза Гила Дора. Специальный гость — народный артист России Даниил Крамер.



Ахиноам Нини

Ахиноам Нини выступала перед папой римским, в парижской «Олимпии», в Линкольн-центре, Карнеги-холле и Белом доме, первой исполнила партии Эсмеральды во французском мюзикле «Нотр-Дам де Пари», записала саундтреки к фильмам «Жанна Д’Арк» Люка Бессона и «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи. Она пела в лучших залах мира в дуэтах со Стингом, Андреа Бочелли, Стиви Уандером, Ларой Фабиан, Квинси Джонсом, Донованом, Патриком Брюэлем, представляла Израиль в дуэте с Мирой Авад из Палестины на конкурсе «Евровидение-2009».

Кроме музыки, Ахиноам Нини посвятила свою жизнь делу мира, объединению людей разных культур и конфессий — выступала на митинге мира, во время которого был убит Ицхак Рабин, исполняла перед многомиллионной аудиторией песню Баха-Гуно Ave Maria в Ватикане. В 2018 году к многочисленным наградам NOA добавилась одна из самых значимых — Орден францисканцев «Лампада мира», которого она удостоилась наряду с далай-ламой, матерью Терезой, папой римским Франциском, Шимоном Пересом, Михаилом Горбачевым, Ангелиной Меркель, Биллом Гейтсом.

В ее творчестве представлена многогранная палитра различных стилей — это фолк с вкраплениями джаза, блюза, попа и других жанров на иврите, английском, французском, испанском, итальянском, идише, арабском. Вдохновляясь творчеством американских авторов-исполнителей 1960-х годов — Барбары Стрейзанд, Джони Митчелла, Пола Саймона, Ахиноам Нини создает целые спектакли из своих произведений: пишет к ним музыку и тексты, играет на ударных, фортепиано и гитаре.

Главным событием приезда Ахиноам Нини в Россию станет выступление 2 февраля в концертном зале «Филармония-2» с программой «Головокружение». Вместе с Гилом Дором, сотрудничество с которым продолжается уже 30 лет, Орой Лубианикером и Гади Сери NOA исполнит хиты, принесшие ей всемирную известность, презентует новый альбом «Письма к Баху», выступит в совместных импровизациях с Даниилом Крамером.

Накануне, 31 января, NOA выступит на фестивале «Город Джаз» в «Аптекарском огороде» Ботанического сада МГУ.

Праздник Ту Би-Шват, Новый год деревьев, знаменует возрождение природы. В современном Израиле этот день празднуется как день экологического сознания, которое стало во многом стилем жизни общества и показателем осознанности молодого поколения, и отмечается посадкой деревьев. Ахиноам Нини занимается вопросами экологии и является представителем международной организации ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), которая в том числе занимается проблемами земельных и водных ресурсов. Ее концерты в Москве призваны поддержать актуальную сегодня тему охраны окружающей среды.

2 февраля 2020 г., 19:00. «Филармония-2», Олимпийская деревня, 1