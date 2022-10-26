Фестиваль Башмета в Челябинске: скакал как кенгуру, много Чайковского и уроки Кремера

Этот фестиваль на Южном Урале очень мобилен. Каждый год его география меняется, оставляя неприкосновенным разве что столицу Челябинск. В этом году дали концерты в Миассе, Магнитогорске и закрытом военном городке Трехгорный. А до этого были Троицк и Сатка. Но год назад случилось знаковое событие: Юрий Башмет подписал соглашение об открытии Детской филармонии в Челябинске, над которой взял шефство. Заброшенка на окраине города превратилась в прекрасного лебедя: чудный зал с креслами-трансформерами (чтобы малыши удобно все видели), студия звукозаписи, несколько репетиционных, нотная библиотека. А самое главное, что весь год сюда приезжали из Москвы первоклассные педагоги, которых отправлял Башмет, в том числе из «Солистов Москвы». И появился Детско-юношеский симфонический оркестр!



Юрий Башмет

Пожалуй, появление Юрия Башмета на репетиции Детско-юношеского оркестра стало эмоциональным эпицентром всего фестиваля. Сначала великий альтист попросил сыграть оркестр, что уже готово. Затем сам полез на сцену, хотя ему было подготовлено место в центре зала. И принялся работать с оркестром, который ну очень уж явно был зажат и закомплексован появлением Башмета. Сначала рассказал о разнице между диминуэндо и крещендо, и попросил сыграть с усилением и ослаблением громкости звука. А затем и вовсе стал прыгать на сцене, изображая старого больного кенгуру! Его он увидел в Австралии на гастролях, и показывал эти тяжелые одиночные прыжки с целью объяснить, как тяжко и без дыхания играет сейчас оркестр. Дети засмеялись, и очень скоро все изменилось. Буквально за час Башмету удалось кардинально изменить звучание всего оркестра.

А журналисты тем временем терзали Башмета коварными вопросами о том, сколько музыкантов его оркестров мобилизовали на фронт.

«Ни одного не мобилизовали. Но это не заслуга министерства культуры или министерства обороны. Кто-то бегал… Одного нашего дирижера не должны были мобилизовать, но пришли в 6 утра с повесткой, он ее в руки не взял. А потом стал жить в другом месте. Теперь разобрались с этим, и он может жить дома. Ну конечно, мы все ходим под этим. Я написал очень серьезное и, мне кажется, удачное письмо Шойгу. В нем объяснил, что если не дай Бог все будет всерьез — конечно, мы все пойдем на фронт. И неважно, какой возраст, стрелял или не стрелял. Мы же все помним Великую Отечественную войну, не одну тысячу концертов дали музыканты для солдат на передовой. Известна история Давида Ойстраха, который приехал давать концерты в блокадный Ленинград, и он попросил скрипку привязать к шине, чтобы инструмент был максимально защищен», - терпеливо вспоминал Юрий Башмет.



Юрий Башмет

Открытие фестиваля 20 октября и закрытие 23 октября знаменовали два полюса: западнические консерваторы Бах и Бриттен против виртуозных пассажей Чайковского и Гайдна. В Магнитогорске и Миассе программа повторялась, вбирая в себя больше из программы закрытия, а тут и киномузыка Такемицу, и виртуозный «Венецианский карнавал» Арбана для трубы Александра Рублева, и очень полюбившийся зрителям «Русский танец» Чайковского в исполнении Валерии Абрамовой, бывшей участницы Всероссийского юношеского оркестра Башмета, а ныне солистки.

«Мы часто играем сейчас «Русский танец» Чайковского, здесь его играет Лера Абрамова. Она только что стала лауреатом конкурса в Венгрии, вторую премию взяла. И сказала, что была счастлива играть с прекрасным венгерским оркестром русскую музыку. Петр Ильич Чайковский уже написал балет «Лебединое озеро», а в это время началась очередная война с Турцией. И тогда Чайковский уже в готовую партитуру балета добавил вставным номером «Русский танец» для поднятия патриотического духа. Он был патриот!», - говорит Юрий Башмет.

Валерия Абрамова была сдержанна и может быть слишком педантична для солистки, но прозвучал «Русский танец» именно душевно и глубоко, чего и требовал Башмет. Еще один Петр Ильич прозвучал в исполнении «Солистов Москвы», и тоже неоднократно. Есть даже история, как это случилось.

«Режиссер Алексей Смирнов недавно снова попросил меня записать музыку Чайковского для своего фильма, и прислал мне музыку, которую хотел бы там услышать. А я ее не знал, к своему стыду, это Анданте из Струнного квартета №2. Нашли в интернете, я послушал, и эта мелодия взяла меня за душу. И теперь мы везде это Анданте играем, наигрываем, оно постоянно у нас в программе концертов. Эту мелодию Щедрин взял в «Анну Каренину», многие ее там услышали. Мы же играем ее по партитуре Чайковского».

Щемящая красивая мелодия и блистательные «диминуэндо и крещендо» с акцентами от «Солистов Москвы». Таким получилось это Анданте. Да и любимая Сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Грига, которую в последние годы Башмет играет очень часто, тоже в этом контексте получилась весьма уместной. Публика жарко аплодировала.



Юрий Башмет и «Солисты Москвы»

«Там, где нас ждут и хотят, - там надо быть. Этому меня научил Гедеон Кремер. Он мне сказал, что надо ехать туда, где тебя любят и ждут. Я спросил его, как же они обо мне узнают, если я там еще не играл. А я тогда выиграл конкурс Чайковского, но концертов не было. И Кремер дал мне контакты худрука Таллинской филармонии: он тебя возьмет. И я сыграл концерт в ратуше, и скоро вся Прибалтика знала про меня. А я даже не знал, что среди музыкантов концерты в Прибалтике были VIP-зоной, там играли не все. Меня приняли и Таллине, и в Риге, и в Вильнюсе», - делится опытом Юрий Башмет.



Юрий Башмет и Ксения Башмет

Были и спорные трактовки, куда без них на большом фестивале. Пианистка Ксения Башмет уверенно, но как-то очень «бесстильно» сыграла Концерт №1 Баха. Порою казалось, что это и не Бах вовсе. «Отражения» Бодрова, которые по сути череда стилизаций 24 каприса Паганини в манере Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга, - откровенно вторичны и к тому же явно непонятны слушателям без серьезного бэкграунда, отличающим стилистики Берга от Брамса. «Кто поймет, а кто-то не поймет, но с удовольствием послушает», - благодушно ответил Башмет на высказанные мною опасения.







Жаля Исмаилова

Фестиваль в Челябинской области продолжает называться международным, несмотря на текущую ситуацию. Формально дирижер Фредди Кадена, управлявший Челябинским симфоническим оркестром и Русским народным ансамблем «Россия» имени Людмилы Зыкиной — из Эквадора. Вот и международный. И неважно, что с момента учебы в Московской консерватории Кадена живет и работает в России, в том числе штатным дирижером в той же «Новой России» Башмета. Кстати, Башмет уже пообещал иностранных гостей на своем любимом детище — Зимнем фестивале в Сочи.

«С 16 по 26 февраля состоится Зимний фестиваль в Сочи. Что касается зарубежных гостей, то из Китая или Кореи, и других дружественных стран будут. У нас был случай, когда кореянка добиралась до Сочи 30 часов, но все-таки доехала».



Максим Пастер

Помимо очевидно прекрасных в любом качестве «Солистов Москвы», внимание привлекли ведущие солисты. Максим Пастер на открытии спел «Озарения» Бриттена, не в первый раз, и это очень основательная и непростая работа. Актер Сергей Шакуров впервые читал текст в «Слово о полку Игореве» Александра Чайковского, и выглядело это свежо и своеобразно.



Сергей Шакуров

Трубач Александр Рублев, тоже выпускник ВЮСО Башмета, сыграл сложнейший «Венецианский карнавал» Арбана на фестивале трижды, и каждый раз с огромным успехом (хотя расти ему еще есть куда). А на закрытие фестиваля приехал пианист Дмитрий Маслеев, победитель конкурса Чайковского 2015 года, и крайне эмоционально исполнил виртуозный Концерт №11 Гайдна. Да, не всегда это звучало как Гайдн, а иногда как поздний Бетховен или Моцарт и другие венцы, но это имеет право на жизнь. Каденции были совсем уж восхитительны. Сопрано Жаля Исмаилова спела два романса Чайковского в инструментовке Вязова для голоса с оркестром, тут все было мило, но все-таки спорно.



Дмитрий Маслеев и Юрий Башмет

ВЮСО — одно из самых главных событий для Юрия Башмета, и он очень трогательно рассказывал, как выпускники Юношеского оркестра разлетаются из него во взрослую жизнь.

«Конечно, мы своим помогаем, ведь у нас неизбежны ротации, и юные музыканты выходят в собственную жизнь. Ударница наша послала запись в Швейцарию, и ее взяли туда учиться. У нас есть юные музыканты, но основной возраст 14-20 лет. И мы берем маленьких, и сажаем как стажеров в оркестровые группы, где есть музыканты постарше. И маленькие учатся у них в процессе. У меня в «Новой России» валторнистка, скрипка, флейта и ударные - выпускники из Юношеского оркестра. Кто-то съездил к Курентзису, кто-то работает у Спивакова и Гергиева. Сначала я переживал, что забирают. А теперь думаю, что для этого мы все и делаем! Это наша цель и есть, хотя иногда больновато ощущается».



Дмитрий Маслеев, Александр Рублев, Жаля Исмаилова, Юрий Башмет и Валерия Абрамова на закрытии фестиваля

А под конец директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко раскрыл сразу две эксклюзивные новости из будущего.

«На Московском зимнем фестивале главной театральной премьерой станут «Живые и мертвые» по второй книге Константина Симонова о Сталинградской битве. Музыка будет написана оригинальная, композитора пока не раскрываем, актеров тоже. Будет задействована Полина Агуреева, это все, что пока можем сказать. Кроме того, летом будут два опен-эйр фестиваля в новых точках по России, пока эти города мы не раскрываем».

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Людмила Ковалева, Надежда Пелымская / Челябинская филармония