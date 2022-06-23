Страсти по Татьяне у «Евгения Онегина» в Лондоне

Режиссер сознательно преувеличивает нюансы, и они начинают играть новыми гранями, но при этом все главное остается на своих – это классика, это Пушкин, это Чайковский, это все наше, родное!

Необыкновенно трогательны сцены, в которой мадам Ларина (Аманда Рукрофт) и Филиппьевна (Кэтлин Уилкинсон) размышляют о том, как старческие привычки стирают счастье юности. Великолепно исполнено актерами распад отношений между Онегиным (Сэмюэль Дейл Джонсон) и Ленским (Томас Аткинс), а он здесь не застенчивый романтик-мечтатель, а остроумный, переменчивый идеалист.



Томас Аткинс поет Ленского глубоко и страстно. Фото Лидии Крисафулли

Нельзя забыть сцену дуэли: неудавшаяся попытка примирения со стороны Онегина, понимание абсурдности ситуации, и – да, он поднимает пистолет, но здесь он в отчаянии бросает его... Выстрела нет, однако Ленский падает замертво. Режиссеру блестяще удалось показать это раздвоение личности, внутреннюю борьбу, когда Онегин целится в друга, а душа его и ум протестуют против этого. Хочется верить именно в такое решение. А в не холодную отстранённость и рассудительность главного героя, хладнокровно убивающего друга.



Онегин перед дуэлью (Сэмюэль Дейл Джонсон), фото Лидии Крисафулли. Выстрела нет!

Письмо Онегину Татьяна не пишет в одиночестве. Он, ее Возлюбленный, материализуется рядом с ней, он – непосредственный участник процесса, он (и мы с ним вместе) чувствует в ней внутренний мир, искреннее чувство, «доверчивость души невинной», возможность близкого счастья и отрицание его.



На фото Аластер Мьюир Татьяна Ануш Ованнисян в первом акте

Татьяна также рядом с Онегиным в тот момент, когда он пишет ей письмо, но это уже другие настроения, это его отчаяние и его любовь, страсть, это ее - любовь к нему и страсть, и тут же - ее неприступность и недосягаемость.





Встреча Онегина с мужем Татьяны (потрясающая ария баса Мэтью Стиффа) на балу - два кресла напротив, в одном князь Гремин, склонившись к пустому креслу, рассказывает историю своей женитьбы на Татьяне, но кресло – пусто, Онегин не с ним, он там, где самая шикарная женщина бала - он уже узнал в ней Татьяну.

Все было замечательно и в музыкальном отношении. Исполнители главных партий - Сэмюэль Дейл Джонсон и Ануш Ованнисян, Томас Аткинс и Эмма Станнард – трое из них обучались мастерству по программe Jette Parkers Young Artist при Королевской опере, Эмма закончила там же мастер класс, и они успешно выступают на больших сценах, в том числе и Ковент Гардена.

Дейл Джонсон – замечательный, темпераментный (может быть чуть слишком для Онегина) певец, в целом - он улавливает харизму Онегина и его вселенскую тоску, ведущую к саморазрушению. Ануш Ованнисян во втором акте идеальна в роли Татьяны, убедительна как нравственная женщина в заключительных сценах. Она хороша и вначале, ей удалось создать образ юной и романтической девушки вначале, и, повторюсь, сцена с письмом - ​​превосходна, но бескомпромиссность зрелой женщины вкупе со сдержанной страстью – о! это надо видеть!



Татьяна в исполнении Ануш Ованнисян и Онегин (Дейл Джонсон) у ее ног. Фото Али Кайт

Великолепно спет Ленский Томасом Аткинсом: у него прекрасный голос, а его арии - образец сдержанной интенсивности и экстраординарного динамического контроля, пожалуй, являются кульминацией вечера. Дирижирование Лады Валешовой достойно. Хор, как и музыканты, как вся команда были в отличной форме.



Татьяна в исполнении Ануш Ованнисян и Онегин (Дейл Джонсон) у ее ног. Фото Али Кайт

Совершенно замечательный вечер. Браво, Holland Park Opera! Браво Юлия Бурбах! Браво певцам!

Людмила ЯБЛОКОВА