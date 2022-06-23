Страсти по Татьяне у «Евгения Онегина» в Лондоне

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Holland Park Opera в Лондоне oткрыла свой летний сезон незаурядной постановкой «Евгения Онегина» режиссера Юлия Бурбах, «чье внимание к деталям не имеет себе равных», и благодаря чему привычно знакомая история Татьяны и Онегина, построенная на контрасте иллюзий и реальности, превращается в в оригинальное театральное действо.

Режиссер сознательно преувеличивает нюансы, и они начинают играть новыми гранями, но при этом все главное остается на своих – это классика, это Пушкин, это Чайковский, это все наше, родное!

Необыкновенно трогательны сцены, в которой мадам Ларина (Аманда Рукрофт) и Филиппьевна (Кэтлин Уилкинсон) размышляют о том, как старческие привычки стирают счастье юности. Великолепно исполнено актерами распад отношений между Онегиным (Сэмюэль Дейл Джонсон) и Ленским (Томас Аткинс), а он здесь не застенчивый романтик-мечтатель, а остроумный, переменчивый идеалист.

Томас Аткинс поет Ленского глубоко и страстно. Фото Лидии Крисафулли
Томас Аткинс поет Ленского глубоко и страстно. Фото Лидии Крисафулли

Нельзя забыть сцену дуэли: неудавшаяся попытка примирения со стороны Онегина, понимание абсурдности ситуации, и – да, он поднимает пистолет, но здесь он в отчаянии бросает его... Выстрела нет, однако Ленский падает замертво. Режиссеру блестяще удалось показать это раздвоение личности, внутреннюю борьбу, когда Онегин целится в друга, а душа его и ум протестуют против этого. Хочется верить именно в такое решение. А в не холодную отстранённость и рассудительность главного героя, хладнокровно убивающего друга.

Онегин перед дуэлью (Сэмюэль Дейл Джонсон), фото Лидии Крисафулли. Выстрела нет!
Онегин перед дуэлью (Сэмюэль Дейл Джонсон), фото Лидии Крисафулли. Выстрела нет!

Письмо Онегину Татьяна не пишет в одиночестве. Он, ее Возлюбленный, материализуется рядом с ней, он – непосредственный участник процесса, он (и мы с ним вместе) чувствует в ней внутренний мир, искреннее чувство, «доверчивость души невинной», возможность близкого счастья и отрицание его.

На фото Аластер Мьюир Татьяна Ануш Ованнисян в первом акте
На фото Аластер Мьюир Татьяна Ануш Ованнисян в первом акте

Татьяна также рядом с Онегиным в тот момент, когда он пишет ей письмо, но это уже другие настроения, это его отчаяние и его любовь, страсть, это ее - любовь к нему и страсть, и тут же - ее неприступность и недосягаемость.


Встреча Онегина с мужем Татьяны (потрясающая ария баса Мэтью Стиффа) на балу - два кресла напротив, в одном князь Гремин, склонившись к пустому креслу, рассказывает историю своей женитьбы на Татьяне, но кресло – пусто, Онегин не с ним, он там, где самая шикарная женщина бала - он уже узнал в ней Татьяну.

Все было замечательно и в музыкальном отношении. Исполнители главных партий - Сэмюэль Дейл Джонсон и Ануш Ованнисян, Томас Аткинс и Эмма Станнард – трое из них обучались мастерству по программe Jette Parkers Young Artist при Королевской опере, Эмма закончила там же мастер класс, и они успешно выступают на больших сценах, в том числе и Ковент Гардена.

Дейл Джонсон – замечательный, темпераментный (может быть чуть слишком для Онегина) певец, в целом - он улавливает харизму Онегина и его вселенскую тоску, ведущую к саморазрушению. Ануш Ованнисян во втором акте идеальна в роли Татьяны, убедительна как нравственная женщина в заключительных сценах. Она хороша и вначале, ей удалось создать образ юной и романтической девушки вначале, и, повторюсь, сцена с письмом - ​​превосходна, но бескомпромиссность зрелой женщины вкупе со сдержанной страстью – о! это надо видеть!

Татьяна в исполнении Ануш Ованнисян и Онегин (Дейл Джонсон) у ее ног. Фото Али Кайт
Татьяна в исполнении Ануш Ованнисян и Онегин (Дейл Джонсон) у ее ног. Фото Али Кайт

Великолепно спет Ленский Томасом Аткинсом: у него прекрасный голос, а его арии - образец сдержанной интенсивности и экстраординарного динамического контроля, пожалуй, являются кульминацией вечера. Дирижирование Лады Валешовой достойно. Хор, как и музыканты, как вся команда были в отличной форме.

Татьяна в исполнении Ануш Ованнисян и Онегин (Дейл Джонсон) у ее ног. Фото Али Кайт
Татьяна в исполнении Ануш Ованнисян и Онегин (Дейл Джонсон) у ее ног. Фото Али Кайт

Совершенно замечательный вечер. Браво, Holland Park Opera! Браво Юлия Бурбах! Браво певцам!

Людмила ЯБЛОКОВА

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