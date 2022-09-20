Ушла из жизни создатель «Программы А» и «Антропологии» Елена Карпова

О ее смерти сообщил в соцсетях племянник покойной и ее друзья.

Елена Карпова родилась 11 сентября 1960 года во Владивостоке, в 1982-м окончила Факультет журналистики МГУ. В середине 80-х годов, работая редактором и администратором в Главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения, вела активный поиск молодых исполнителей и композиторов. В 1987 году была инициатором первой аудиозаписи и телевизионной съемки молодого петербургского композитора Леонида Десятникова, ныне одного из крупнейших современных композиторов.



Елена Карпова







В 1989 году была первым редактором «Программы «А», с 1989 по 1992 год — музыкальный редактор программы «Взгляд». В 1992-м была автором и сопродюсером оригинального проекта «Блюз в России», в котором приняли участие лучшие блюзовые группы России, Украины, Азербайджана, Эстонии и Литвы.

С 1993 по 1996 год сняла несколько фильмов о Борисе Гребенщикове и группе «Аквариум», в том числе «Аквариум». Визит в Москву» (первый параллельный теле- и радиопроект в режиме «стерео» совместно с радиостанцией «Европа плюс»), «Снежный лев», «Навигатор». В 1994-96 годах продюсировала Сергея «Чижа» Чигракова (группа «Чиж и Ко»). В 1998 году благодаря Елена Карповой вышел «Акустический альбом» группы «Король и Шут», и группа появилась в телеэфирах.

С 1994 по 2001 год была автором и редактором прямоэфирных проектов с «живой музыкой» «Живьем с Максом» (5-й канал), «Подъем» (ОРТ), «Живая коллекция» (РТР), «Антропология Дмитрия Диброва» (НТВ), с 2001 по 2003 год была автором и шеф-редактором интерактивного музыкального шоу «Земля-Воздух» (ТВ-6 и ТВС), где впервые на телеэкранах появились Петр Мамонов и группа «Ленинград». В 2004 году вернулась к классической музыке, став шеф-редактором ток-шоу «Оркестровая яма с Артемом Варгафтиком» канала «Культура». С октября 2005 года по июнь 2006 года — шеф-редактор программы «проСВЕТ с Дмитрием Дибровым» (РТР) и продюсер этнического фестиваля «проСВЕТ» на Васильевском спуске, в котором принимали участие лучшие отечественные и зарубежные исполнители и группы. В 2006-07 годах была арт-директором Международного фестиваля этнических культур «Этнолайф» (Москва, курорт Сорочаны). С 2013 года работала заместителем директора дирекции общественно-политического вещания ОТР.