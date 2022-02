Билли и Финнеас Айлиш встретились с президентом Джо Байденом

Обладательница "Грэмми" выступала на State Farm Arena в рамках своего мирового турне "Happier Than Ever", однако ей пришлось остановить свой концерт. Айлиш заметила, что одна из поклонниц перед сценой испытывает трудности со здоровьем. Билли Айлиш остановила выступление и обратилась к ней, спросив, не нужен ли ингалятор. Когда девушка ответила утвердительно, певица попросила членов службы безопасности найти его для фанатки. Пока охрана искала ингалятор, Билли Айлиш попросила пришедших на...

Песня No Time To Die стала саундтреком для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать". "Золотой глобус" за лучшую оригинальную музыку к фильму завоевал немецкий композитор Ганс Зиммер за музыку к фильму "Дюна". Как сообщили организаторы, для композитора это второй "Золотой глобус" в карьере, в 1995 году он получил эту награду за музыку к анимационному фильму "Король лев". Тогда работа также принесла ему награду киноакадемии США "Оскар". Billie Eilish "...

Песня No Time To Die от Билли Айлиш получила кинопремию «Золотой Глобус» Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

Американская певица Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом «Happier Than Ever», побивший рекорд по предзаказам в мире (слушать альбом).