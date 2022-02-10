Билли и Финнеас Айлиш встретились с президентом Джо Байденом

«Когда я узнал, что мои друзья Билли Айлиш и Финнеас приехали в город для шоу, я знал, что должен пригласить их в Белый дом. Рад видеть вас и вашу семью», — написал Байден в инстаграме.



Джо Байден с Билли и Финнеасом Айлиш

Билли Айлиш приехала в Вашингтон, чтобы выступить с концертом, который стал частью ее мирового турне Happier Than Ever. А президент и его семья оказались поклонниками творчества певицы.

Белый дом также посетили родители музыкантов.

Ранее Билли Айлиш выступила в поддержку Байдена во время его кампании в 2020 году. А недавно исполнительница обратилась к президенту с петицией, связанной с правами животных.